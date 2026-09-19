256 PLAZAS EN JUEGO
Más de 16.000 opositores buscan una plaza de empleo público este fin de semana
256 PLAZAS EN JUEGO
Más de 16.000 personas están llamadas a participar este fin de semana en las oposiciones de la Xunta para acceder a 256 plazas de empleo público. Las pruebas se desarrollan en el recinto de la Feira Internacional de Silleda y cuentan con un operativo formado por unas 275 personas, encargado de controlar el correcto desarrollo de los procesos selectivos.
Las primeras pruebas arrancaron este sábado a las 9:00 horas, con el examen correspondiente a las 59 plazas del cuerpo superior (A1), al que están convocadas 1.323 personas. Esta tarde, a partir de las 15:30 horas, será el turno de los 1.851 aspirantes que optan a 40 plazas del cuerpo de gestión (A2).
El domingo continuará el calendario con el examen del cuerpo administrativo (C1), que comenzará a las 9:00 horas y reúne a 6.745 opositores para 74 plazas. Por la tarde, a partir de las 15:30 horas, se celebrará la prueba del cuerpo auxiliar (C2), con 6.359 aspirantes para 83 plazas.
Una de las principales novedades de esta convocatoria son las nuevas medidas de vigilancia y control implantadas por la Consellería de Facenda e Administración Pública. Entre ellas se encuentra el uso de equipos capaces de detectar dispositivos electrónicos mediante radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras tecnologías de detección no intrusiva.
Los controles se realizarán de forma periódica durante los exámenes y también a la salida de los aseos. La Administración señala que estas comprobaciones deberán realizarse respetando la dignidad, la intimidad y los derechos de los aspirantes.
La posesión de un dispositivo prohibido dentro del espacio de examen, aunque esté apagado y no se esté utilizando, podrá suponer la expulsión de la prueba y la anulación del ejercicio.
Entre los objetos que no podrán introducirse se encuentran teléfonos móviles, relojes, auriculares, gafas con cámara, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos con conectividad inalámbrica, sistemas de transmisión o recepción de datos y dispositivos de inteligencia artificial, entre otros elementos que puedan utilizarse como apoyo durante el examen.
La Xunta recomienda acudir únicamente con los objetos necesarios para realizar las pruebas, como lápiz del número 2 y goma de borrar, ya que no habrá servicio de custodia para los dispositivos u objetos no permitidos.
El dispositivo desplegado en Silleda incluye aproximadamente 275 personas para garantizar el desarrollo de los procesos selectivos. El recinto también cuenta con una ambulancia habilitada por la Administración gallega para atender posibles incidencias durante las pruebas.
Con los exámenes de este fin de semana finalizará la realización del primer ejercicio de todos los procesos selectivos convocados en 2025. Aquel año se convocaron un total de 30 procesos, con una oferta conjunta de 1.267 plazas.
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