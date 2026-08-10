Récord histórico de plazas de Formación Sanitaria Especializada en 2027: fechas y claves de la convocatoria

La oferta de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para el acceso en 2027 alcanza un récord histórico, con un total de 12.850 plazas en el conjunto de España, según la oferta publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La cifra supone un incremento de 484 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 4% más, y constituye la mayor oferta aprobada hasta la fecha.

De ese total, 725 plazas corresponden a Galicia, donde la especialidad con mayor número de vacantes será Medicina Familiar y Comunitaria, con 207 plazas, seguida de Enfermería Familiar y Comunitaria, con 53.

La convocatoria ha quedado oficialmente aprobada mediante la Orden SND/854/2026, de 4 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso en 2027 a plazas de Formación Sanitaria Especializada para las titulaciones universitarias de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

¿Cuándo será el examen?

Las pruebas se celebrarán el 23 de enero de 2027 a las 14,00 horas, salvo en Canarias, donde comenzarán a las 13,00 horas.

En Galicia habrá dos sedes para realizar los exámenes: Santiago de Compostela y Vigo. En el conjunto de España, las pruebas podrán realizarse en 26 localidades.

¿Cómo será la prueba?

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas más otras diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única correcta.

Los aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completar el examen. Cada respuesta correcta tendrá una valoración de tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas que no sean contestadas no tendrán ninguna repercusión sobre la puntuación.

Más plazas que nunca

La oferta de 12.850 plazas supone 484 vacantes más que en la convocatoria anterior. Sanidad destaca que desde 2018 el sistema sanitario ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53% en los últimos nueve años.

Del conjunto de plazas ofertadas, el 10% podrá ser cubierto por personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Medidas contra el fraude

La convocatoria también establece medidas específicas para evitar el fraude tecnológico durante los exámenes. Los aspirantes tendrán prohibido utilizar o portar dispositivos que permitan comunicarse con terceros, acceder a redes de comunicación, almacenar, reproducir, captar, grabar, transmitir o recibir información.

Entre los elementos expresamente prohibidos se encuentran los teléfonos móviles, los relojes que no sean de pulsera destinados únicamente a indicar la hora mediante esfera y agujas, los dispositivos con conectividad inalámbrica, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles y dispositivos de geolocalización, entre otros.

La publicación de la orden en el BOE oficializa el proceso de acceso a la Formación Sanitaria Especializada correspondiente a 2027, con 725 plazas para Galicia dentro de una oferta estatal récord de 12.850.