Más de 188.000 actos médicos se suspendieron por las huelgas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el gerente del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Parada; y el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, en una reunión en Santiago.

La Xunta insistió este martes en abrir vías de diálogo y frenar las huelgas médicas que, desde su inicio en diciembre, con el primer paro contra la reforma del Estatuto Marco, supusieron la suspensión de 188.645 actos médicos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado del gerente del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Parada, y del director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, mantuvo una reunión telemática con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Gobierno central y de la huelga indefinida de atención primaria.

El lunes, la actividad suspendida a causa de la huelga fue de 196 operaciones, 5.815 consultas hospitalarias, 4.421 consultas de atención primaria y 541 pruebas diagnósticas.

Este martes, el seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana alcanzó el 23,77% en atención hospitalaria y el 4,79% en atención primaria, según los datos de Sanidade. Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un respaldo medio de 18,65%.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, llegó al 24,65%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo fue del 14,45%. Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 23,42% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 21,58% en el de Santiago de Compostela; el 17,94% en el de Ferrol; el 23,9% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 23,97% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,46% en el de Pontevedra; y el 32,15% en el de Vigo.

En el caso de los comarcales, el respaldo fue del 8% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 13,45% en el Hospital Público de A Mariña; el 14,47% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el Hospital Público de Verín; y el 23,81% en el Hospital de O Salnés.

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, fue de un 3,99% en la de A Coruña e Cee; 5,85% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,42% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,81% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8,74% en la de Pontevedra e O Salnés; y 6,72% en la de Vigo.

Al Parlamento

La situación de la sanidad pública gallega, en un contexto de huelga de los médicos, y las consecuencias de la guerra en Oriente Medio centrarán las preguntas que los líderes del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y del BNG, Ana Pontón, harán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el próximo pleno del Parlamento de Galicia —24 y 25 de marzo— según avanzaron los grupos parlamentarios tras la reunión este martes de la Xunta de Portavoces de la Cámara gallega.

La sesión arrancará con el debate para la aprobación definitiva de la modificación de la Ley de salud de Galicia para reforzar la protección del personal del ámbito sanitario frente a las agresiones. La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, avanzó que el jefe de filas de su formación, José Ramón Gómez Besteiro, pedirá explicaciones a Rueda por la “cada vez más grave” situación de la sanidad.

La viceportavoz del PSdeG, además, señaló que el Grupo Socialista presentará una moción con siete propuestas “en positivo” para mejorar la calidad asistencial.