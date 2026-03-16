Los médicos inician su segunda semana de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

El Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) forma parte del Comité de Huelga que ha convocado a los médicos y facultativos de toda España a una nueva semana de paros desde este lunes, la segunda de este año, para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Las jornadas de huelga se prolongarán hasta el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el propio O'MEGA.

Desde los paros que tuvieron lugar en febrero no se han producido “contactos formales” entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según han señalado los convocantes. Por parte del departamento que dirige Mónica García, la ministra se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha intentado “encauzar el conflicto” con un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica alcanzado el 4 de marzo.

En una carta dirigida al Comité —que había advertido de que mantendría la huelga si el ministerio no se reunía directamente con sus miembros—, García sostiene que el acuerdo con el Foro contaba “con conocimiento y participación” de estas organizaciones y que “suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto”, ya que abordaba las principales demandas del colectivo.

Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que ese acuerdo “no existe”, sino que se trata únicamente de una “propuesta”. Además, subraya que, incluso si se hubiera firmado, “carecería de valor jurídico”, ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el propio Comité.

De este modo, los sindicatos médicos retomarán sus movilizaciones para reclamar un estatuto propio que reconozca “las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad” de los médicos y facultativos. El Ministerio de Sanidad rechaza esta posibilidad al considerar que “rompería la cohesión y generaría desigualdades” en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron un acuerdo para aprobar el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS y que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros antes de continuar su tramitación parlamentaria.

Movilizaciones autonómicas

Los sindicatos autonómicos han convocado distintas movilizaciones en sus territorios, con concentraciones ante centros sanitarios, frente a instituciones del Gobierno o mediante manifestaciones.

En Madrid, el sindicato AMYTS ha convocado una manifestación este lunes a las 10.00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Además, se celebrarán concentraciones diarias a las 11.00 horas frente a la sede del ministerio.

Respecto a los servicios mínimos, el Comité de Huelga ha señalado que la situación “es similar” a la de febrero, manteniéndose los mismos que entonces. En algunos territorios han sido denunciados por abusivos, como en Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana.

La huelga médica de esta semana será la segunda de las cinco convocadas hasta junio si no se desbloquea el conflicto mediante una reunión bilateral con el Ministerio. Las siguientes están previstas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.