2025 se salda con once accidentes al día por jabalís en Galicia

El número de accidentes diarios ocasionados por el jabalí en Galicia se situó en 2025 por encima de once, según cálculos del grupo de trabajo de la Xunta para la gestión de la fauna silvestre convocado el 9 de diciembre. En 2024, fueron 10,6 siniestros por jornada. La Xunta ya consideraba al jabalí una "casi plaga", pero la detección de casos de peste africana en Cataluña apremia al control de la especie.

Las organizaciones agrarias rechazan que recaiga "toda la gestión" para reducir el número de jabalís en los cazadores, ya que este modelo "no sirve" en el contexto de la "preocupación" sanitaria. Brais Álvarez, portavoz del Sindicato Labrego Galego (SLG), advirtió en la reunión de que los propios cazadores reconocen que "están al límite", por lo que descartó que la medida de reducir tasas a los tecores (terrenos cinegéticamente ordenados) que completen su cupo de jabalís vaya a ser eficaz.

Félix Porto, representante de Unións Agrarias (UUAA), recomendó cuadrillas profesionales, jaulas grandes, arqueros,y recurrir a la caza como herramienta de regulación una vez se haya hecho bajar el total de jabalís. Coincide en que "la caza no va a ser la solución ni puede ser la solución", como tampoco la declaración de emergencia cinegética en un 80% del territorio. El SLG apuesta por "que se puntúe a las granjas en extensivo de alguna manera en las convocatorias de ayudas para que dispongan de fondos con los que ejecutar más cierres". Álvarez sugirió jaulas, elementos disuasorios y hasta castración química.

Las comarcas con mayor presencia de explotaciones porcinas profesionales son A Limia (Ourense), Betanzos (A Coruña), O Deza (Pontevedra) y Terra Chá (Lugo). En todas ellas está declarada la emergencia cinegética. "Pero se ve que no es suficiente", admitió conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

La situación es límite por la preocupación de los ganaderos para que la peste porcina no llegue a sus explotaciones, afecte a las exportaciones y se vean obligados a sacrificar piaras. La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, presidió la reunión del órgano interdisciplinar y se mostró dispuesta a estudiar algunas modalidades de caza alternativas que se propusieron en la reunión. También estudiará la posibilidad de incentivar con bonificaciones, mediante la exención de tasas y otras medidas, a aquellos tecores que acrediten estar cumpliendo íntegramente con el cupo de capturas asignado a través del correspondiente plan anual.

Marisol Díaz aprovechó el encuentro para refrescar que la competencia de mantener limpios los espacios, infraestructuras y fincas que rodean las ciudades es municipal. Así, instó Fegamp a recordarle a las entidades locales sus deberes en este campo y la necesidad de implicarse activamente en la gestión de la biomasa y de la maleza que se suele acumular en estos puntos para alejar a los jabalís de las zonas pobladas y evitar que encuentren en ellos alimento y lugares idóneos para el encame. La Xunta solicitó la convocatoria inmediata de una Conferencia Sectorial para evitar que decaigan las exportaciones.