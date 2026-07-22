Otro 24 de julio sin actos por las víctimas del Alvia en Angrois en 2013

Trece años después del descarrilamiento del tren Alvia en el barrio santiagués de Angrois, en julio de 2013, varias vías mantienen abierto el caso: la petición de indulto para el maquinista, por un lado, y los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la absolución del alto cargo de Adif, por otro.

El siniestro, ocurrido en la curva de A Grandeira, ocasionó 80 muertes y dejó más de un centenar de heridos. Este décimo tercer aniversario viene marcado por una sensación de “déjà vu” entre las víctimas, que en enero de este año rememoraron la tragedia con el descarrilamiento de un Iryo y su posterior colisión con un Alvia en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, donde fallecieron 46 personas.

Por segundo año, este 24 de julio no habrá actos ni de reivindicación ni de recuerdo en Santiago de Compostela convocados por la plataforma de víctimas, que durante 11 años, entre 2014 y 2024, ambos inclusive, impulsó manifestaciones para exigir “verdad y justicia” y organizó homenajes a quienes perdieron la vida en la curva de A Grandeira.

En enero, tan solo cinco días después del accidente de Adamuz, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista Francisco Garzón y absolvió al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, lo cual provocó “desolación” entre los afectados. “Ha vuelto a suceder y volverá a pasar”, advirtió entonces el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez.

Garzón y Cortabitarte habían sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago a dosaños y seis meses de cárcel por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

A Garzón se le atribuye responsabilidad por el exceso de velocidad con el que llegó el tren a la curva, donde debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora, mientras que a Cortabitarte se le condenaba por no haber evaluado los riesgos que habrían llevado a recuperar en ese tramo el sistema de seguridad ERTMS, el que habría frenado el convoy en caso de error humano.

La sentencia, con un voto particular, ha sido recurrida ante el Constitucional por el abogado de Garzón, por el representante legal del otro maquinista y por la plataforma de víctimas. En paralelo, el sindicato de maquinistas Semaf promovió la solicitud de indulto para Garzón, que se encuentra en tramitación en el mismo juzgado que dictó la condena, y que ha recibido en los últimos días alegaciones de las víctimas sin que exista un posicionamiento unánime entre ellas.

Según el abogado de Garzón, “la inmensa mayoría de las víctimas apoyan el indulto o no se oponen”. Falta aún el informe del fiscal, Antonio Roma, para que el juzgado de lo Penal decida sobre la petición presentada por el sindicato de maquinistas.