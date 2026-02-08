Víctimas de Angrois alertan a la Unión Europea sobre el caso de Adamuz

La Comisión Europea permanecerá “muy atenta” a que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sea “independiente”, según ha respondido a la plataforma de víctimas del siniestro del tren Alvia en Angrois (Santiago) ocurrido hace 13 años, cuando murieron 80 personas y 143 resultaron heridas. El presidente de la asociación, Jesús Domínguez, escribió al director de Transporte Terrestre de la DG Move, Kristian Schmidt, tres días después de la tragedia de Adamuz.

En su respuesta, Schmidt indica que sus “primeros pensamientos” fueron para las víctimas y familias del descarrilamiento de 2013, y asegura que su equipo y la Agencia Ferroviaria Europea son conscientes de la sensibilidad del caso.

Recientemente, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, condenado previamente junto al maquinista por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Schmidt recuerda que la principal preocupación de las víctimas es la independencia de la investigación de la CIAF, y subraya que la Comisión Europea seguirá atenta a este asunto.

Durante los años de instrucción del caso Alvia, la plataforma llevó sus reclamaciones a Europa, que fue crítica con la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que atribuyó el siniestro únicamente al maquinista por exceso de velocidad.

La Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea reclamaron a España una investigación independiente que analizara todas las causas del accidente, más allá del error humano, pero la CIAF —adscrita al Ministerio de Transportes— mantuvo su informe.

En Europa sigue abierta la vía judicial: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó examinar la demanda de la plataforma, que exige una investigación independiente del accidente de la curva de A Grandeira.

Schmidt trasladó que informará a sus superiores de la “preocupación” de las víctimas y destacó que en los últimos años se han dado pasos para reforzar la independencia de la CIAF, dentro del Plan de Acción.

El Gobierno aprobó un proyecto de ley para crear una autoridad independiente de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, aunque esta entidad todavía no se ha constituido.

Tras el descarrilamiento de Adamuz, la Comisión Europea ofreció su apoyo a las autoridades españolas, incluida la Agencia Ferroviaria Europea.

“Espero que la investigación de Adamuz sea oportuna, independiente y concluyente, pero permaneceremos muy atentos”, concluye Kristian Schmidt, director de Transporte Terrestre de la Comisión Europea.