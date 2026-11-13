Más de 30 viajeros se quedan sin asiento en el último tren del día entre Madrid y Galicia
CAMBIO DE AVLO A AVE
El cambio de un Avlo por un AVE de menor capacidad provocó una situación de overbooking en el servicio con destino A Coruña, que acumuló más de una hora de retraso en su salida
El último tren del viernes entre Madrid y A Coruña sufrió problemas de capacidad después de que Renfe sustituyese el convoy previsto por otro modelo con menos plazas. La incidencia afectó a entre 30 y 40 pasajeros, que tuvieron que esperar a que se les asignase un asiento.
El servicio, que debía salir de Chamartín a las 20.23 horas, tenía previsto operar con un Talgo Avril en configuración Avlo, con 581 plazas. Sin embargo, circuló con una composición AVE que dispone de 507 asientos, lo que dejó sin butaca a varias decenas de viajeros.
Los afectados tuvieron que permanecer en la cafetería mientras se reorganizaba su ubicación. El tren acumuló finalmente más de una hora de demora respecto al horario previsto.
La incidencia se suma a una jornada marcada por otros retrasos y cancelaciones en el corredor ferroviario entre Galicia y Madrid, después de que durante la mañana se registrasen problemas operativos en varios servicios.
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