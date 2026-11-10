El Gobierno aprueba nuevas medidas para reforzar la seguridad de los trenes y los derechos de los maquinistas
SEGURIDAD FERROVIARIA
El nuevo real decreto-ley refuerza la seguridad ferroviaria, permite a los maquinistas comunicar riesgos de forma confidencial y amplía el acceso a la jubilación anticipada
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar la protección laboral y social de los profesionales del sector, especialmente de los maquinistas. La norma responde a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales e introduce cambios en los tiempos de conducción, la supervisión de las empresas y la jubilación anticipada.
Nuevas reglas para el tiempo de conducción
Una de las principales novedades es la clarificación del tiempo de conducción de los maquinistas. Las maniobras en las que el trabajador maneje el tren computarán como conducción, al igual que las interrupciones en las que siga siendo responsable del vehículo.
Además, toda interrupción inferior a 45 minutos entre dos periodos de conducción contará íntegramente como tiempo de conducción. También se contabilizarán las pausas de 45 minutos o más cuando se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
La norma incluye asimismo determinados trabajos realizados en otras redes ferroviarias y establece que, cuando la conducción se realice por parejas de maquinistas, el tiempo computará de forma simultánea para ambos.
Más capacidad de inspección y protección para los trabajadores
El real decreto-ley refuerza las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las empresas deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, trenes y equipos cuando sea necesario para realizar una inspección, incluso cuando estos pertenezcan a otra compañía.
Otra de las novedades es la incorporación de los principios de la cultura justa, que permitirá a los trabajadores comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales que garanticen su confidencialidad.
Además, los maquinistas podrán detener un tren o decidir no iniciar la marcha ante un riesgo grave e inminente, sin que puedan ser sancionados o sufrir represalias por comunicar riesgos o actuar para preservar la seguridad, salvo en casos de mala fe, dolo o negligencia grave.
Se amplía la jubilación anticipada
El Gobierno extiende los coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinadas categorías profesionales de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General.
La medida busca garantizar la igualdad de trato entre profesionales que desempeñan las mismas funciones en actividades especialmente penosas o peligrosas. Además, se estudiará si otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos tóxicos, peligrosos o insalubres pueden acceder también a estos coeficientes.
Un Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo
El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del Defensor de las Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura permanente que coordinará la atención a víctimas y familiares tras accidentes de ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo y autobuses.
El organismo garantizará asistencia psicológica, social y jurídica desde el accidente y a medio y largo plazo. También podrá requerir información a otros organismos y trabajará junto a las asociaciones de víctimas.
Su función no sustituirá a la Justicia ni a las investigaciones técnicas, sino que coordinará la atención a las personas afectadas.
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