Más de 5.000 profesionales del Sergas aspiran a cambiar de destino en Galicia

El Sergas ha publicado las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de traslados abierto y permanente correspondiente al ciclo de adjudicación de 2026, un procedimiento para la provisión de plazas básicas de personal estatutario sanitario y de gestión y servicios.

En total, 5.101 aspirantes han sido admitidos provisionalmente, lo que supone cerca del 90% del conjunto de participantes. La relación ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), junto con la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde.

Por categorías, enfermería es la que concentra un mayor número de personas admitidas, con 1.851, seguida de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, con 1.524, y médico de familia de atención primaria, con 371.

Este es el noveno ciclo del concurso de traslados abierto y permanente, puesto en marcha a finales de 2017 para facilitar el derecho a la movilidad del personal estatutario fijo y, en consecuencia, favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales, posibilitando el cambio de destino con una periodicidad anual.

Diez días para presentar reclamaciones

La publicación de las listas provisionales abre ahora un plazo de diez días hábiles para corregir, si procede, los motivos de exclusión. El periodo comienza este martes y permanecerá abierto hasta el 24 de agosto.

Las personas que figuren como excluidas podrán subsanar el defecto que haya motivado su exclusión mediante una solicitud que deberán dirigir a la unidad de validación a la que hubieran enviado la solicitud de participación en el concurso.

Las listas están disponibles en la página web del Sergas, dentro del apartado de Empleo Público-Concurso de traslados. Además, cada aspirante puede consultar el estado de su solicitud a través de su expediente electrónico personal en Fides.