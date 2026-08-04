Más de 900 médicos y 800 enfermeros se incorporan desde este miércoles a las sustituciones del Sergas
4.000 PROFESIONALES
El Sergas publica la relación definitiva de 4.018 profesionales sanitarios en las listas de selección temporal, con entrada en vigor este 5 de agosto para cubrir vacantes en atención primaria y urgencias
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes las listas definitivas de selección temporal del Servizo Galego de Saúde, que permitirán llamar a profesionales de diversas categorías médicas y de enfermería especializada para cubrir bajas, sustituciones y refuerzos en la red sanitaria pública.
En total, las listas suman 4.018 profesionales admitidos, de los cuales un 13,32% son nuevas incorporaciones respecto al proceso anterior. El mayor refuerzo se concentra en la atención primaria y las urgencias: la especialidad con más profesionales es la de médico de familia (941), seguida de enfermería familiar y comunitaria (804) y médicos de urgencias hospitalarias (600).
La bolsa de contratación incluye además a 526 matronas, 260 técnicos de salud, 220 médicos asistenciales del 061, 188 enfermeros pediátricos, 130 médicos coordinadores del 061, 127 pediatras de atención primaria, 122 enfermeros del trabajo y 100 enfermeros de salud mental.
Todas estas listas entrarán en vigor a efectos de llamamientos de personal este miércoles 5 de agosto de 2026. Los profesionales admitidos pueden consultar su puntuación y orden de prelación en el portal web del Sergas o a través de su expediente electrónico en la plataforma Fides.
Asimismo, la Consellería de Sanidade contempla la próxima publicación de las listas provisionales para otras áreas fundamentales de la atención ciudadana y el funcionamiento hospitalario, entre las que figuran celadores, auxiliares administrativos, técnicos de farmacia, laboratorio e imagen para el diagnóstico, así como personal de cocina y servicios generales.
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