La A-55 entre Vigo y O Porriño: una autovía marcada por las curvas, multas y accidentes

Vehículo accidentado en el tramo de Mos en marzo del año pasado, una de las zonas más peligrosas de la A-55.

Conducir hoy por la A-55 entre Vigo y O Porriño tiene sus riesgos. El pecado está en el origen. Cuando el 26 de agosto de 1992 se cortó la cinta del entonces denominado vial Vigo-Los Molinos (un desdoblamiento de la antigua N-120 que acabaría prolongándose hasta la frontera portuguesa), la infraestructura ya nació hipotecada por su propia orografía.

El tramo que atraviesa Mos se construyó de espaldas a los estándares de una autovía moderna, condenando a miles de conductores diarios a sortear las cerradas curvas de Tameiga, pendientes de vértigo y un caótico goteo de incorporaciones. Más de tres décadas después, el propio Ministerio de Transportes certifica por escrito la anomalía que los usuarios sufren al volante: un trazado lastrado por radios de giro demasiado reducidos, desniveles excesivos y una proliferación insostenible de entradas y salidas directas a la calzada principal.

En 1999 llegó incluso el primer compromiso político para estudiar una nueva autovía que evitase mediante un túnel las curvas de Los Molinos y Tameiga. La idea no llegó a ejecutarse.

La alternativa que ahora vuelve a plantearse parte precisamente de esa constatación: en lugar de seguir adaptando la carretera existente mediante señales, radares y obras puntuales, construir una nueva conexión de la A-52 con Vigo que atraviese la zona mediante un túnel.

Mientras esa alternativa no llega, la A-55 ha acumulado una combinación poco habitual: enorme intensidad de tráfico, curvas, pendientes, cambios continuos de velocidad y una concentración extraordinaria de radares.

El tramo de mos

El problema se concentra especialmente en el tramo de Mos. El kilómetro 10 llegó a figurar entre los puntos de mayor accidentalidad de la red estatal. Ya en 2014 se hablaba de las curvas de Tameiga y Los Molinos como uno de los principales puntos negros del país. Los radares consiguieron reducir la gravedad de los accidentes y las víctimas mortales, pero no eliminaron las colisiones, especialmente los alcances provocados por las diferencias de velocidad en una vía con mucho tráfico.

En noviembre de 2025 Tráfico amplió todavía más el límite de 60 km/h. El nuevo tramo se extendió aproximadamente desde el kilómetro 9 hasta el 11 en sentido O Porriño, convirtiendo en zona de velocidad mínima legal para una autovía buena parte de la bajada de Mos. En verano se adelantó el comienzo de un tramo de 60 km/h antes de Tameiga y en noviembre se extendió la limitación aproximadamente un kilómetro más. Mientras, se ampliaba la vigilancia mediante radares móviles.

Entonces, solo unos pocos kilómetros de la A-55 permitían circular a 120, mientras que la mayoría del tramo Vigo-O Porriño estaba ya limitado a 80 o menos.

Los cambios recientes

La situación volvió a cambiar radicalmente en septiembre de 2026. En apenas unas semanas Tráfico modificó varias veces las señales. Primero apareció un nuevo tramo de 60 km/h en torno al kilómetro 11, mientras que después de las curvas una señal que anteriormente indicaba 120 pasó a marcar 100. Posteriormente se eliminó también ese límite de 100 en la subida hacia Vigo: desde O Porriño hasta Puxeiros el máximo quedó fijado en 80 km/h, con la excepción de determinados puntos a 60.

La explicación oficial es que Tráfico pretende suavizar las transiciones entre límites y evitar el denominado efecto “acelerón-frenazo”. Es decir, no se trataría únicamente de obligar a los conductores a circular más despacio, sino de conseguir velocidades más uniformes en un tramo con curvas, pendientes y tráfico pesado.