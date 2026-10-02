El espectacular incendio de un camión en Barro obliga a cortar la AP-9

Un aparatoso accidente registrado a primera hora de este viernes ha obligado a cortar por completo el tránsito en la autopista AP-9 en ambos sentidos de la marcha, en el tramo comprendido entre los kilómetros 119, en Barro y 129, Pontevedra. El siniestro se produjo a las 7:22 horas a la altura del kilómetro 121, cuando un camión sufrió una salida de vía, volcó sobre la calzada y comenzó a arder de forma virulenta.

Debido a la magnitud del fuego, los cuatro carriles del vial, dos en dirección norte y dos en sentido sur, quedaron totalmente inhabilitados. Para descongestionar las intensas retenciones generadas tras el impacto, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) desviaron el flujo de vehículos hacia la Autovía do Salnés desde Barro y por el nudo de Bomberos en la entrada de la capital pontevedresa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de urgencia los Bomberos de Pontevedra, quienes procedieron a liberar al conductor del camión, que transportaba una carga de refrescos. Los equipos de extinción continúan trabajando en sofocar las llamas y acondicionar la vía para permitir la reapertura paulatina del tráfico.