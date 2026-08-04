Abierto el plazo para optar a dos plazas de ingeniero técnico en el Sergas

HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

El Sergas convoca dos plazas de ingeniero técnico por concurso-oposición con plazo de inscripción abierto hasta el 4 de septiembre

Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Foto de archivo.
Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Foto de archivo.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la convocatoria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) del proceso selectivo por concurso-oposición para el ingreso en la categoría de ingeniero técnico.

En este proceso selectivo se ofertan dos plazas: una por el turno de acceso libre y otra por promoción interna. El plazo de inscripción de participación en el proceso comienza a partir de este miércoles y termina el 4 de septiembre.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE).

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