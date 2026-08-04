Abierto el plazo para optar a dos plazas de ingeniero técnico en el Sergas
HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE
El Sergas convoca dos plazas de ingeniero técnico por concurso-oposición con plazo de inscripción abierto hasta el 4 de septiembre
El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes la convocatoria del Servizo Galego de Saúde (Sergas) del proceso selectivo por concurso-oposición para el ingreso en la categoría de ingeniero técnico.
En este proceso selectivo se ofertan dos plazas: una por el turno de acceso libre y otra por promoción interna. El plazo de inscripción de participación en el proceso comienza a partir de este miércoles y termina el 4 de septiembre.
Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación, en modelo normalizado, a través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/Expedient-y/Procesos/OPE).
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HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE
Abierto el plazo para optar a dos plazas de ingeniero técnico en el Sergas
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