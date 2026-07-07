9Louro lleva su música urbana en gallego al Atardecer no Gaiás: fecha, horario y cómo asistir

La Cidade da Cultura de Santiago de Compostela acoge este jueves 9 de julio un nuevo concierto del ciclo Atardecer no Gaiás con el rapero gallego 9Louro como protagonista. El artista de Muros presentará en directo Amorrer, su segundo trabajo discográfico, en una actuación gratuita que comenzará a las 21:00 horas en la Plaza Central del Gaiás.

El concierto forma parte de la gira de presentación del álbum publicado a comienzos de este año y se enmarca en la campaña Para gustos, cultura, impulsada por la Xunta de Galicia, que durante este verano llevará más de 3.600 actividades culturales a 200 municipios gallegos.

9Louro presenta Amorrer en la Cidade da Cultura

En apenas dos años de trayectoria, 9Louro se ha consolidado como una de las voces emergentes de la música urbana en gallego. Su nuevo disco, Amorrer, recorre las distintas etapas del amor a través de una propuesta que mezcla trap, electrónica y ritmos bailables.

El álbum incluye colaboraciones con artistas gallegos como West Srk, Dirty Suc, Chris Indian, Lil Chachi y Ortiga, reforzando el protagonismo de la escena urbana gallega.

Cómo llegar al concierto de 9Louro en Santiago

La actuación tendrá lugar en la Plaza Central de la Cidade da Cultura y la organización recomienda utilizar la línea 9 del autobús urbano para acceder al recinto.

Al finalizar el concierto, habrá un refuerzo de la línea C11, con salida a las 22.45 horas, para facilitar el regreso de los asistentes al centro de Santiago.

Maricarme y Unto Vello, próximos conciertos del Atardecer no Gaiás

La programación del Atardecer no Gaiás continuará la próxima semana con dos propuestas centradas en la renovación de la música tradicional gallega.

El jueves 17 de julio será el turno de Maricarme, proyecto formado por Cibrán Seixo, María Jorge y Migui Carballido, que combina tradición oral, instrumentos acústicos y electrónica.

Un día después, el viernes 18 de julio, actuará Unto Vello, una formación creada por Bieito Pereira y Xabi Gómez que recupera y reinterpreta el patrimonio musical gallego con acordeón, voz y percusión, en homenaje a las cantareiras.

Atardecer no Gaiás 2026

El ciclo Atardecer no Gaiás ofrecerá este verano una docena de conciertos gratuitos al aire libre todos los jueves y viernes hasta el 14 de agosto. La programación cuenta, un año más, con el apoyo de Cervezas Alhambra y reúne propuestas de música urbana, folk contemporáneo y otros estilos para convertir la Cidade da Cultura en uno de los principales escenarios culturales del verano en Galicia.