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Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense

VALDEORRAS OU A LIMIA

Concertos do Xacobeo organiza espectáculos en concellos como O Barco, Ribadavia, Allariz, Verín, Xinzo, Castrelo, A Rúa, Celanova ou Montederramo

Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense
Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense

Cando se fala dos grandes festivais galegos é habitual pensar nas citas multitudinarias da comunidade. Porén, hai outra forma de entender a música en directo que tamén está a converter Galicia nun destino cultural de referencia. É a que representan os Concertos do Xacobeo na provincia de Ourense, un modelo da Xunta de Galicia que aposta por levar a programación da cidade ás pequenas vilas, vinculando cada concerto coa identidade do territorio, coa paisaxe, coa gastronomía e coa cultura local.

A cidade de Ourense consolídase como un dos principais polos culturais do interior galego coa celebración de diferentes concertos e festivais ao longo do ano. Pero o verdadeiro valor engadido do programa atópase na súa capacidade para distribuír actividade por toda a provincia, chegando a comarcas como Valdeorras, O Ribeiro, A Limia ou Terras de Celanova.

Así, o calendario de 2026 leva o programa dos Concertos do Xacobeo a municipios como O Barco de Valdeorras, Ribadavia, Allariz, Verín, Xinzo de Limia, Castrelo de Miño, A Rúa, Celanova ou Montederramo, configurando unha programación que estende os beneficios da cultura moito máis alá das grandes cidades.

Atrás queda unha cita que destaca con luz propia, o SilFest, que celebrou este ano a súa décima edición no Parque do Malecón do Barco de Valdeorras. O festival converteuse co paso das edicións nun dos mellores exemplos de como un evento musical pode medrar sen perder a súa identidade. Música independente, gastronomía, viños da Denominación de Orixe Valdeorras, actividades familiares e deporte compartiron na devandita décima edición protagonismo nun formato pensado para integrar o festival coa vida da comarca.

Ao longo das súas últimas edicións, o SilFest conseguiu consolidar unha importante repercusión económica para Valdeorras. Durante os días do festival, a ocupación hoteleira da comarca acada niveis moi elevados e a actividade increméntase en restaurantes, comercios, adegas e empresas de servizos. O festival converteuse ademais nun escaparate para o enoturismo e para a promoción dun territorio que cada vez recebe máis visitantes atraídos por unha experiencia que combina cultura, natureza e viño.

Outro dos nomes propios da programación é Our Fest, que consolida a cidade de Ourense como unha referencia para a música alternativa no noroeste peninsular. O festival, en Expourense cada mes de setembro, aposta por bandas internacionais de culto e contribúe a reforzar a oferta cultural da capital, ampliando o perfil dos visitantes e xerando actividade económica na hostalaría e no comercio da cidade. Esta cita é, sen dúbida, unha das grandes referencias dos Concertos do Xacobeo na provincia.

Botando a vista atrás, a principiós de ano, o Ciclo Maresía ofreceu en Ourense un dos seus concertos máis destacados, o de Pablo López o pasado mes de febreiro no Auditorio da capital. Mención especial merece tamén o Ouren Sound Fest, que en maio achegou a Ourense a figuras de referencia como Love of Lesbian, LA M.O.D.A., Carlos Ares ou Siloé na súa undécima edición, que rexistrou cifras récord: máis de sete mil persoas cada día e un retorno económico de 2,5 millóns de euros. Paralelamente, o pasado xuño en Expourense celebrouse a segunda edición do Ou Yeah!, festival que reuniu a músicos como Loquillo ou The Rapants.

O calendario dos Concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia na provincia de Ourense complétase con propostas como O Son da Estación, do que proximamente se coñecerá o cartel, que une música e cultura vitivinícola nun dos territorios con maior tradición enolóxica de Galicia; eventos en Allariz e Ribadavia que aproveitan o valor patrimonial das súas vilas históricas; programación musical en Verín e Xinzo de Limia; e diversas citas que chegan tamén a municipios de menor tamaño, reforzando o obxectivo de descentralizar a oferta cultural.

Esta distribución territorial constitúe un dos grandes sinais de identidade dos Concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia. Fronte á concentración de grandes eventos nun reducido número de cidades, o programa aposta por crear unha rede de festivais e concertos capaces de dinamizar economías locais, favorecer o emprego cultural e impulsar sectores como a hostalaría, o comercio, o turismo rural ou o transporte.

Ese modelo tradúcese en 2026 nun cartel con preto de cento oitenta concertos, festivais e ciclos en toda Galicia, repartidos por setenta e cinco localidades, coa participación de máis de oitocentos artistas ao longo dos doce meses do ano.

Xullo

Atlantic Pride

  • Data: Do domingo 5 ao domingo 12
  • Lugar: A Coruña
  • Destacados: Alba Reche, Arde, Jonydasvie, Julieta, Kika Lorace, Miriam Rodríguez, Montedapena, Race, Ricky Merino

O Gozo Festival

Garbage (banda estadounidense)

  • Data: Luns 6
  • Lugar: A Coruña, 21,30 horas

Festival de Ortigueira

  • Data: Mércores 8 ao domingo 12
  • Lugar: Ortigueira ( A Coruña)
  • Artistas: Solas, Valtos, Lúnasa, Noon, Anxo Lorenzo, Rubén Alba

PortAmérica

  • Data: xoves 9 ao sábado 11
  • Lugar: Portas (Pontevedra)
  • Destacados: Dani Martín, Hombres G, Rigoberta Bandini, Amaia, M-Clan, Xoel López, Sexy Zebras, Eliades Ochoa, The Rapants, Sanguijuelas del Guadiana, Repion

Ciclo Intermodal

José González

  • Data: Venres 10
  • Lugar: A Coruña, 21,00 horas

Carlos Rivera

  • Data: Venres 10
  • Lugar: A Coruña, 22,00 horas

O Gozo Festival

  • Data: Sábado 11
  • Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Destacados: Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora, Miriam Rodríguez

Juan Luis Guerra

  • Data: Domingo 12
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 21,00 horas

Yandel Sinfónico

  • Data: Domingo 12
  • Lugar: A Coruña, 22,00 horas

Luar Na Lubre

  • Data: Xoves 16
  • Lugar: Santuario das Ermidas, O Bolo (Ourense), 22,00 horas

BigSound Pontevedra

  • Data: Venres 17 e sábado 18
  • Lugar: Pontevedra, 16,00 horas
  • Destacados: María Becerra, David Bisbal, Nathy Peluso, Ana Mena, Juan Magán, Nil Moliner, Natalia Lacunza, Besmaya

Atlantic Fest

  • Data: Venres 17 ao domingo 19
  • Lugar: Vilagarcía de Ourense (Pontevedra), 13,00 horas
  • Destacados: Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Carolina Durante, Carlos Ares, Nacho Vegas, Triángulo de Amor Bizarro

Coruña Sounds

Alejandro Sanz

  • Data: Sábado 18
  • Lugar: A Coruña, 22,00 horas

Underfest Xacobeo

JET (banda australiana)

  • Data: Mércores 22
  • Lugar: Santiago de Compostela (A Coruña), 21,00 horas

Son do Mar

  • Data: Mércores 22 ao venres 24
  • Lugar: Meaño (Pontevedra)
  • Destacados: OBK, Tam Tam Go, Maldita Nerea, The Rapants, Marlon, Luis Fercán, Kapo, Ovy On The Drums, Lia Kali, 9Louro

Dezaseteº Ribeira Sacra

  • Data: Venres 24 ao domingo 26
  • Lugar: Ribeira Sacra (Ourense), 12,00 horas
  • Destacados: The Divine Comedy, Sidonie, Baiuca, Puño Dragón, Vera Fauna

Morriña Festival

  • Data: Venres 24 ao domingo 26
  • Lugar: A Coruña, 15,00 horas
  • Destacados: Manuel Turizo, Young Miko, Myke Towers, Juanes, Hard GZ, Belén Aguilera, Marlena, Luck Ra, Henry Méndez, 9Louro

Vendaval Fest

  • Data: Venres 24 e sábado 25
  • Lugar: Ribadeo (Lugo), 18,30 horas
  • Destacados: The Real McKenzies, Benito Kamelas, Dakidarría

Sinsal

  • Data: Venres 24 ao domingo 26
  • Lugar: Illa de San Simón

Orballo Cultural: Tui

  • Data: Venres 24
  • Lugar: Tui (Pontevedra), 12,30
  • Destacados: Luar na Lubre, Balteira

Sachaso Rock

  • Data: Sábado 25
  • Lugar: Meaño (Pontevedra), 19,30 horas
  • Destacados: Europe, Bala

Maresía

LP

  • Data: Luns 27
  • Lugar: Pontevedra, 20,30 horas

Costa Feira

Electrolatino, by Juan Magán

  • Data: Martes 28
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra)

Noia Harp Fest

  • Data: Mércores 29 ao sábado 1
  • Lugar: Noia (A Coruña), 15,00 horas
  • Destacados: Maee Gilchrist, Siobhán Armstrong, Sona Jobarteh, Manuel Vilas

SonRías Baixas

  • Data: Xoves 30 ao sábado 1
  • Lugar: Bueu (Pontevedra), 12,00 horas
  • Destacados: La M.O.D.A., La Pegatina, Biznaga, Zahara, Veintiuno, Alcalá Norte, Ultraligera, Barry B

Costa Feira

Xavibo

  • Data: Xoves 30
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 20, 00 horas

Romeo Santos&Prince Royce

  • Data: Xoves 30
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 20, 00 horas

Ou Yeah!

Burning

  • Data: Venres 31
  • Lugar: O Carballiño (Ourense)

Agosto

Galicia Clarinet Fest

  • Data: Domingo 2 ao domingo 9
  • Lugar: Lalín (Pontevedra)

O Gran Guateqwue

  • Data: Domingo 2, venres 7 e sábado 8
  • Lugar: Lalín, Narón e Ribadeo
  • Destacados: Orquesta Mondragón, Fórmula V

Orballo Cultural: Ribeira

  • Data: Domingo 2
  • Lugar: Ribeira (A Coruña), 12, 30 horas
  • Destacados: Fillas de Cassandra, Catuxa Salom

Costa Feira: Nicky Jam

  • Data: Luns 3
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 20,00 horas

Festival Noroeste Estrella Galicia

  • Data: Mércores 5 ao sábado 8
  • Lugar: A Coruña, 17,00 horas

Costa Feira: Delaossa

  • Data: Sábado 8
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra)

Costa Feira: Loquillo

  • Data: Sábado 8
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra)

Costa Feira: Pop á Feira

  • Data: Xoves 13
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 19,00 horas

Nachiños Fest

  • Data: Venres 14 e sábado 15
  • Lugar: Ferrol (A Coruña), 19,00 horas
  • Destacados: The Rapants, Baiuca, Puño Dragón

Costa Feira: Rusowsky

  • Data: Sábado 15
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 20,00 horas

Costa Feira: Taburete

  • Data: Xoves 20
  • Lugar: Sanxenxo (Pontevedra), 20,00 horas

Río Verbena Fest

  • Data: Venres 21 e sábado 22
  • Lugar: Pontevedra, 17,00 horas
  • Destacados: Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos, Señora DJ.

SoaSuarna

  • Data: Sábado 22
  • Lugar: Navia de Suarna (Lugo)
  • Destacados: Kid Mount, De Ninghures, Futuro Alcalde, Antía Muíño.

Rock entre pedra e poesía (REP2)

  • Data: Domingo 23
  • Lugar: Celanova (Ourense), 22,00 whoras

Festival de la Luz

  • Data: Venres 28 ao domingo 30
  • Lugar: Boimorto (A Coruña), 11,30 horas
  • Destacados: Pablo Alborán, Repion, Chambao, Nena Daconte, La Bien Querida, Ráfaga, Luar na Lubre, La Paloma, Budiño, Ona Mafalda, Cómplices

Lingua Urbana-Santiago

  • Data: Venres 28
  • Lugar: Santiago de Compostela, 18,00 horas

Wake up! SdC

  • Data: Sábado 29
  • Lugar: Santiago de Compostela, 18,00 horas

Setembro

Recorda Fest

  • Data: Venres 4 e sábado 5
  • Lugar: A Coruña, 15,30 horas
  • Destacados: Beret, Juan Magán, Taburete, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal

Revenidas

  • Data: Xoves 10 a domingo 13
  • Lugar: Vilaxoán de Arousa
  • Destacados: Evaristo Páramos, Kumbia Queers, Rebeliom do Inframundo, Süne, Ilan Amores, Arrhythmia, Nadie González

Wos Festival

  • Data: Venres 11 a domingo 13
  • Lugar: Santiago de Compostela

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