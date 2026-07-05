Os Concertos do Xacobeo da Xunta impulsan a oferta musical de Ourense

LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 6 de julio
VALDEORRAS OU A LIMIA
Cando se fala dos grandes festivais galegos é habitual pensar nas citas multitudinarias da comunidade. Porén, hai outra forma de entender a música en directo que tamén está a converter Galicia nun destino cultural de referencia. É a que representan os Concertos do Xacobeo na provincia de Ourense, un modelo da Xunta de Galicia que aposta por levar a programación da cidade ás pequenas vilas, vinculando cada concerto coa identidade do territorio, coa paisaxe, coa gastronomía e coa cultura local.
A cidade de Ourense consolídase como un dos principais polos culturais do interior galego coa celebración de diferentes concertos e festivais ao longo do ano. Pero o verdadeiro valor engadido do programa atópase na súa capacidade para distribuír actividade por toda a provincia, chegando a comarcas como Valdeorras, O Ribeiro, A Limia ou Terras de Celanova.
Así, o calendario de 2026 leva o programa dos Concertos do Xacobeo a municipios como O Barco de Valdeorras, Ribadavia, Allariz, Verín, Xinzo de Limia, Castrelo de Miño, A Rúa, Celanova ou Montederramo, configurando unha programación que estende os beneficios da cultura moito máis alá das grandes cidades.
Atrás queda unha cita que destaca con luz propia, o SilFest, que celebrou este ano a súa décima edición no Parque do Malecón do Barco de Valdeorras. O festival converteuse co paso das edicións nun dos mellores exemplos de como un evento musical pode medrar sen perder a súa identidade. Música independente, gastronomía, viños da Denominación de Orixe Valdeorras, actividades familiares e deporte compartiron na devandita décima edición protagonismo nun formato pensado para integrar o festival coa vida da comarca.
Ao longo das súas últimas edicións, o SilFest conseguiu consolidar unha importante repercusión económica para Valdeorras. Durante os días do festival, a ocupación hoteleira da comarca acada niveis moi elevados e a actividade increméntase en restaurantes, comercios, adegas e empresas de servizos. O festival converteuse ademais nun escaparate para o enoturismo e para a promoción dun territorio que cada vez recebe máis visitantes atraídos por unha experiencia que combina cultura, natureza e viño.
Outro dos nomes propios da programación é Our Fest, que consolida a cidade de Ourense como unha referencia para a música alternativa no noroeste peninsular. O festival, en Expourense cada mes de setembro, aposta por bandas internacionais de culto e contribúe a reforzar a oferta cultural da capital, ampliando o perfil dos visitantes e xerando actividade económica na hostalaría e no comercio da cidade. Esta cita é, sen dúbida, unha das grandes referencias dos Concertos do Xacobeo na provincia.
Botando a vista atrás, a principiós de ano, o Ciclo Maresía ofreceu en Ourense un dos seus concertos máis destacados, o de Pablo López o pasado mes de febreiro no Auditorio da capital. Mención especial merece tamén o Ouren Sound Fest, que en maio achegou a Ourense a figuras de referencia como Love of Lesbian, LA M.O.D.A., Carlos Ares ou Siloé na súa undécima edición, que rexistrou cifras récord: máis de sete mil persoas cada día e un retorno económico de 2,5 millóns de euros. Paralelamente, o pasado xuño en Expourense celebrouse a segunda edición do Ou Yeah!, festival que reuniu a músicos como Loquillo ou The Rapants.
O calendario dos Concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia na provincia de Ourense complétase con propostas como O Son da Estación, do que proximamente se coñecerá o cartel, que une música e cultura vitivinícola nun dos territorios con maior tradición enolóxica de Galicia; eventos en Allariz e Ribadavia que aproveitan o valor patrimonial das súas vilas históricas; programación musical en Verín e Xinzo de Limia; e diversas citas que chegan tamén a municipios de menor tamaño, reforzando o obxectivo de descentralizar a oferta cultural.
Esta distribución territorial constitúe un dos grandes sinais de identidade dos Concertos do Xacobeo da Xunta de Galicia. Fronte á concentración de grandes eventos nun reducido número de cidades, o programa aposta por crear unha rede de festivais e concertos capaces de dinamizar economías locais, favorecer o emprego cultural e impulsar sectores como a hostalaría, o comercio, o turismo rural ou o transporte.
Ese modelo tradúcese en 2026 nun cartel con preto de cento oitenta concertos, festivais e ciclos en toda Galicia, repartidos por setenta e cinco localidades, coa participación de máis de oitocentos artistas ao longo dos doce meses do ano.
Atlantic Pride
O Gozo Festival
Garbage (banda estadounidense)
Festival de Ortigueira
PortAmérica
Ciclo Intermodal
José González
Carlos Rivera
O Gozo Festival
Juan Luis Guerra
Yandel Sinfónico
Luar Na Lubre
BigSound Pontevedra
Atlantic Fest
Coruña Sounds
Alejandro Sanz
Underfest Xacobeo
JET (banda australiana)
Son do Mar
Dezaseteº Ribeira Sacra
Morriña Festival
Vendaval Fest
Sinsal
Orballo Cultural: Tui
Sachaso Rock
Maresía
LP
Costa Feira
Electrolatino, by Juan Magán
Noia Harp Fest
SonRías Baixas
Costa Feira
Xavibo
Romeo Santos&Prince Royce
Ou Yeah!
Burning
Galicia Clarinet Fest
O Gran Guateqwue
Orballo Cultural: Ribeira
Costa Feira: Nicky Jam
Festival Noroeste Estrella Galicia
Costa Feira: Delaossa
Costa Feira: Loquillo
Costa Feira: Pop á Feira
Nachiños Fest
Costa Feira: Rusowsky
Costa Feira: Taburete
Río Verbena Fest
SoaSuarna
Rock entre pedra e poesía (REP2)
Festival de la Luz
Lingua Urbana-Santiago
Wake up! SdC
Recorda Fest
Revenidas
Wos Festival
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