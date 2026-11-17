Abanca ha culminado una nueva fase de la renovación de su sede corporativa de Vigo, situada en la avenida García Barbón, tras una inversión de más de 25 millones de euros. La entidad financiera ha estrenado tres plantas destinadas a los servicios centrales, la dirección territorial de Vigo y Abanca Conecta, espacios que reúnen a unos 550 profesionales.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el consejero delegado, Francisco Botas, participaron en la presentación de las nuevas instalaciones, a la que también asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La actuación forma parte de una transformación integral del histórico inmueble, que cuenta con siete décadas de historia. Después de la reforma de la oficina principal y de la creación de Abanca Innova, esta nueva fase se ha centrado en renovar los espacios de trabajo de los profesionales de la entidad.

Más de 6.500 metros cuadrados renovados

Los trabajos realizados en esta fase han afectado a más de 6.500 metros cuadrados, que se suman a las zonas reformadas anteriormente y elevan hasta 8.400 metros cuadrados la superficie ya transformada en el edificio.

Los nuevos espacios han sido diseñados para favorecer un modelo de trabajo más abierto, flexible y colaborativo, con puestos de trabajo junto a las ventanas para aprovechar la luz natural y distintas zonas destinadas a reuniones y encuentros informales.

La remodelación incluye 34 salas de reuniones, la mayoría preparadas para videoconferencias, además de 35 cabinas individuales y 16 salas de reuniones abiertas. El proyecto también incorpora medidas relacionadas con la eficiencia energética y la reducción del consumo de agua, papel y energía.

Uno de los elementos destacados del inmueble es su patio central, coronado por un atrio acristalado situado a unos 40 metros de altura, alrededor del cual se distribuyen parte de los nuevos espacios.

La última planta se prepara para acoger un restaurante

La transformación del edificio todavía no ha terminado. Las obras continúan en las plantas superiores, donde se habilitarán áreas institucionales y de banca privada, además de espacios para socios de distintos sectores.

La última planta se encuentra actualmente en proceso de comercialización para proyectos de restauración. El principal atractivo de este espacio serán sus vistas panorámicas sobre la ría de Vigo.

Abanca cuenta con 81 oficinas en el área de Vigo

La entidad enmarca esta inversión en su apuesta por Vigo y su área metropolitana. Abanca cuenta actualmente con 81 oficinas y alrededor de 1.000 profesionales en la zona, donde presta servicio a unos 320.000 clientes.

El volumen de negocio gestionado por la entidad en el área viguesa supera los 17.400 millones de euros.