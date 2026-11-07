Abel Caballero activa la cuenta atrás para la Navidad de Vigo

Abel Caballero pulsa el botón que activa la cuenta atrás para la Navidad de Vigo, a 47 días del 25 de diciembre.

Vigo ya cuenta los segundos para la Navidad. El alcalde, Abel Caballero, activó este sábado el tradicional reloj de cuenta atrás, situado en la calle Policarpo Sanz, junto al gran árbol de la Porta do Sol. El dispositivo marca el tiempo exacto que falta para la llegada del 25 de diciembre y se convierte en uno de los primeros símbolos del inicio de la campaña navideña en la ciudad.

En el momento de pulsar el botón, faltaban 47 días, 10 horas, 47 minutos y 52 segundos para Navidad. Caballero realizó la cuenta atrás en varios idiomas y puso en marcha una pantalla que irá alternando mensajes en castellano, gallego, inglés, italiano, francés y portugués, entre otras lenguas.

"Todo el mundo sabe que la Navidad de todo el planeta es la de Vigo", proclamó el regidor, que volvió a reivindicar el papel de la ciudad como referente internacional de estas fiestas. "En Vigo creamos la Navidad del siglo XXI", aseguró.

El alcalde también defendió que la iniciativa viguesa ha servido de impulso para que otros municipios se sumen a las cuentas atrás y celebraciones navideñas. "Cuando nosotros iniciamos la cuenta atrás, enseguida empiezan todos los ayuntamientos de España, todos los de Europa y una parte importante de los de América a hacer la suya propia", afirmó.

El encendido, el próximo 14 de noviembre

La cuenta atrás llega justo una semana antes del encendido oficial del alumbrado navideño, previsto para el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas en la Porta do Sol. La jornada tendrá como gran novedad la colaboración con Disney+, que desembarcará en Vigo con un desfile por la calle García Barbón a partir de las 17:00 horas.

El espectáculo incluirá grandes figuras hinchables y artistas caracterizados con personajes de la compañía. Además, Policarpo Sanz incorporará nuevos elementos tridimensionales de iluminación.

La decoración de este año llegará a unas 500 calles y plazas, con más de 12 millones de luces LED, 1.169 arcos luminosos y 3.000 motivos ornamentales. Un despliegue con el que Vigo aspira a repetir su tirón turístico durante las próximas fiestas.