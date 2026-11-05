Vigo pone fecha al encendido de las luces de Navidad: novedades y consejos para visitarlo desde Ourense

La Navidad de Vigo ya tiene fecha para su esperado encendido de luces. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado en sus redes sociales cuándo comenzará uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, que volverá a reunir a miles de visitantes y contará con importantes novedades.

Será el sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, cuando la Porta do Sol acoja el tradicional encendido. Este año, Vigo contará con más de 12 millones de luces LED, repartidas por unas 500 calles, con más de 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles decorados y 1.500 arcos luminosos.

Entre las novedades destaca el traslado del mercadillo Cíes Market y de la gran noria al entorno de Vialia, junto a la estación de tren de Vigo-Urzáiz.

Cómo ir desde Ourense a las luces de Navidad de Vigo

Los ourensanos que quieran disfrutar del alumbrado podrán desplazarse en coche por la A-52, aunque se recomienda salir con antelación para evitar las retenciones habituales en las fechas de mayor afluencia.

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Otra alternativa es viajar en tren desde Ourense hasta Vigo-Urzáiz, situada en el complejo Vialia. Desde allí se puede acceder caminando a las principales calles iluminadas. Conviene consultar los horarios de regreso en Renfe.

Dónde aparcar en Vigo durante la Navidad

Para quienes viajen en coche, algunas opciones son los aparcamientos de Praza do Rei, A Laxe, Praza de Portugal, Areal y Colón, todos ellos con acceso a pie al centro. También se puede aparcar en Vialia, aunque la instalación de la noria en parte de su aparcamiento exterior reducirá las plazas disponibles.

La recomendación es llegar varias horas antes del encendido, consultar los posibles cortes de tráfico y, si es posible, elegir días laborables para disfrutar de las luces con menos aglomeraciones.