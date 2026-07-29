Abel Caballero lo vuelve a hacer: Vigo empieza el montaje de 12 millones de luces para Navidad en julio

Imagen del inicio del montaje de las luces de Navidad de Vigo de este miércoles, 29 de julio.

Aunque estamos en pleno verano y en plena canícula con una intensa ola de calor, Vigo ya mira a la Navidad. El Ayuntamiento ha iniciado este miércoles el montaje de la iluminación navideña que volverá a convertir a la ciudad olívica en uno de los principales reclamos turísticos de las fiestas.

La campaña de este año contará con 12 millones de luces LED, que adornarán 500 calles, 40 más que en la edición anterior, además de más de 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles decorados y 1.500 arcos luminosos repartidos por distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio el pistoletazo de salida a los trabajos desde la Puerta del Sol, donde aseguró que esta edición incorporará "las mayores novedades", aunque evitó desvelarlas para, según bromeó, impedir que otras ciudades las copien.

Tampoco quiso revelar la fecha del tradicional encendido, que calificó como "el secreto mejor guardado". Como es habitual, defendió el impacto de la campaña navideña y afirmó que Vigo volverá a ser el epicentro de estas celebraciones. "Invito a toda España a que se venga", señaló durante su intervención.

Caballero recordó que la pasada Navidad la ciudad recibió alrededor de cinco millones de visitantes durante los dos meses que duraron las fiestas y aseguró que este año quienes regresen encontrarán una Navidad renovada, con nuevos recorridos y elementos decorativos distribuidos por diferentes zonas del centro urbano.

El regidor también insistió en que Vigo seguirá apostando por una iluminación de gran formato, con un árbol que volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la campaña, además de grandes estructuras transitables y nuevos espacios decorativos.

Los trabajos de instalación comienzan ahora de forma parcial y se intensificarán a medida que avance el otoño, hasta llegar al esperado encendido que, como en años anteriores, tendrá lugar en el mes de noviembre y cuya fecha permanece, por el momento, en secreto.