UARX Space viajará de Vigo a Estados Unidos para llegar a la Luna

El presidente de la Xunta, con el delegado de la Zona Franca, el alcalde de Nigrán, la conselleira de Industria y la CEO de UARX Space con Ossie, su primer vehículo de transferencia orbital.

España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros cuatro países y se llama Ossie. UARX Space presentó ayer en Porto do Molle (Nigrán) el primer vehículo de transferencia orbital desarrollado íntegramente en España, que partirá el 10 de agosto hacia California para iniciar la campaña que culminará este otoño con su lanzamiento a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

Ossie (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration) es un vehículo de transferencia orbital para transportar, desplegar y operar satélites y otras cargas, que trasladará hasta la órbita prevista y funcionará además como laboratorio espacial para validar nuevas tecnologías.

Con Ossie, España incorpora por primera vez capacidad propia para prestar servicios de transporte orbital, una tecnología que hasta ahora solo habían desarrollado Estados Unidos, Italia, Francia y Nueva Zelanda.

“Con el lanzamiento de Ossie seguimos escribiendo la historia espacial de España y de Europa”, afirmó Yanina Hallak Fiorenza, CEO y cofundadora de UARX Space.

Yanina Hallak: “Seguimos escribiendo historia espacial de España”. | Europa Press

En su vuelo inaugural, Ossie transportará 16 satélites (CubeSats y PocketQubes) y 10 cargas alojadas, que permanecerán integradas en la plataforma para realizar demostraciones tecnológicas y validar nuevos desarrollos en condiciones reales de operación espacial. La misión reúne 14 clientes directos y 8 indirectos procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Grecia y Países Bajos. Entre las cargas de la misión figura Cortis, desarrollado por UVigo SpaceLab.

UARX ya trabaja en el proyecto Finis, un sistema de control para despegue y descenso vertical que se enfoca en desarrollar la tecnología necesaria para realizar un descenso controlado en la superficie lunar.

"Nuestro objetivo es llegar a la Luna y ya trabajamos en dos nuevos proyectos para operar en órbitas lunares, destacando un módulo de descenso”, anunció Andrés Villa Granata, cofundador y director de Tecnología.

El mensaje de Ossie: Cuando los niños sueñan, el universo escucha

Entre las cargas simbólicas que acompañarán a Ossie en su primera misión viajará también un mensaje nacido en Nigrán. El vehículo incorpora una placa con un dibujo realizado por los niños de la Escuela Infantil As Dunas junto a la frase: “Cuando los niños sueñan, el universo escucha” y forma parte del compromiso de la compañía por acercar la exploración espacial a las nuevas generaciones.

Ossie llevará igualmente grabado el distintivo de Galicia Calidade, con el que el equipo despide cada uno de los sistemas que emprenden viaje al espacio. El acto de ayer contó con el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa del Ministerio de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, que destacó que UARX conquista “una de las complejidades más altas de la ingeniería espacial: la capacidad de maniobra en órbita”.

Rueda: “Un orgullo que lleve Galicia Calidade al espacio” El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ve como “un orgullo” Ossie, que llevará la marca Galicia Calidade al espacio, al tiempo que sitúa a España por primera vez en el selecto grupo de cinco países con capacidad para maniobrar fuera de la atmósfera. “Antes parecía que había que irse a países muy alejados para hacer las cosas difíciles, cosas que parecían ciencia ficción hace unos años, y ahora resulta que las hacemos aquí y las mandamos a todo el mundo y mismo al espacio”, destacó. El presidente, que estuvo acompañado por la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, felicitó a la compañía por convertir el talento gallego en un referente global.