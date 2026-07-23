Abierto el juicio al capitán del Villa de Pitanxo y dos directivos de la armadora por la muerte de 21 tripulantes

El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego "Villa de Pitanxo" y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En un auto de este jueves, el juez del caso, Ismael Moreno, abre juicio a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.

Y señala como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requiere a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la aseguradora British Marine Luxembourg.

Además, cita a los tres acusados y al representante legal de Marisquerías Nores el próximo 28 de julio para entregarles el auto de apertura de juicio oral.

La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para los tres acusados por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y uno contra los derechos de los trabajadores, así como la inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco para Padín y otros 13 años de inhabilitación para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesca para ambos directivos de la armadora.

Falta de medidas de precaución

El juez apuntó en otra resolución que el barco se hundió, entre otras causas, por la sobrecarga no controlada, así como por la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

De los 21 fallecidos, según recordó, 12 de ellos no han aparecido y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

El magistrado señaló que el barco no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo y que sus tripulantes no tenían formación sobre los riesgos de hipotermia y tampoco estaban familiarizados con los medios de salvamento, los procedimientos de abandono y los riesgos específicos de navegación en aguas frías.

Asimismo, indicó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde, cuando "las posibilidades de salvarse eran muy reducidas", al no ser este consciente de la gravedad de la situación.

En un informe, la Fiscalía aseguró que los tres acusados tenían "facultades de decisión, ejecución y control" y permitieron que se desempeñase el trabajo "en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque".

Y resaltó que el buque estaba "sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal", lo que supuso un "incumplimiento" de los criterios de estabilidad reglamentarios.

Asimismo, el Ministerio Público acusó a los armadores por "incumplimiento" de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores al no configurar adecuadamente las vías de evacuación del barco ni cumplir con la exigencia de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba prevista en el plano de salvamento del buque.