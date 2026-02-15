El hundimiento del Villa de Pitanxo, cuatro años después

Ya han pasado cuatro años desde que el pesquero gallego Villa de Pitanxo se hundiese en aguas de Terranova (Canadá) en la madrugada del 15 de febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo y convirtiéndose así en el peor naufragio de un buque español del siglo XXI.

Cuatro años en los que se ha llevado a cabo un largo proceso judicial para esclarecer lo ocurrido, que podría comenzar ahora el inicio de su fin, después de que esta semana el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propusiese para juzgar a dos directivos de la armadora del barco y al propio capitán, Juan Padín, uno de los supervivientes a la tragedia.

Y es que en su auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado envió a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán Padín por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Como responsable civil subsidiario, el instructor señaló a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora como responsable civil directo.

En su resolución, el juez hizo un relato de la travesía del barco y de su hundimiento y señaló diferentes factores que contribuyeron a que se produjera la inundación y hundimiento del buque. Entre los mismos, citó la sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante la posibilidad de realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas o la decisión del capitán de continuar el giro con mal tiempo, en lugar de tomar otras posibles alternativas más seguras.

Orden demasiado tarde

Además, el juez apuntó que el capitán dio la orden de abandonar el buque demasiado tarde al no ser consciente de la gravedad de la situación y que impidió una salida más ordenada de la nave que hubiera podido ser exitosa. “Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, afirmó.

Este documento de la Audiencia Nacional llegó unos días después de que la Fiscalía presentase su informe final acerca del hundimiento. En él, el Ministerio público apuntó también hacia la responsabilidad del capitán del buque, Juan Padín, y de los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín.

En concreto, Fiscalía subrayó que estos tenían “facultades de decisión, ejecución y control” y permitieron que se desempeñase el trabajo “en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida y la integridad física de los tripulantes del buque”. Todo esto “desembocó en el fatal desenlace”, apuntó.

Aquel martes, pasaban unos minutos de las 05.00 horas de la madruga en España cuando saltaron las alarmas, informando de que el buque estaba sufriendo problemas en las gélidas aguas del Atlántico Norte, una zona próxima al lugar donde se hundió también el mítico Titanic en el año 1912.

Según relataron las únicas tres personas que salvaron sus vidas, todo ocurrió muy rápido y en cuestión de 20 minutos el barco ya se había sumergido por completo, quedándose menos de diez marineros en un bote a la deriva durante cinco horas, hasta que fueron encontrados por otro pesquero gallego, el Playa Menduiña 2. Sin embargo, muchos de los que estaban en la balsa, que tenía una fuga y estaba inundada, no soportaron las bajas temperaturas y fallecieron antes de ser rescatados.

Supervivientes

Solo el capitán del buque, Juan Padín; su sobrino, Eduardo Rial, y un marinero ghanés, Samuel Kwesi, lograron sobrevivir a la tragedia. Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas.

Sin embargo, Kwesi aseguró que el Villa de Pitanxo había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema.