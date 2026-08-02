La podología ourensana prepara su salto al Sergas

La entrada de la podología en el Sergas comienza a tomar forma después de cerca de una década de conversaciones entre el colectivo profesional y la Administración sanitaria. La Consellería de Sanidade ha anunciado la creación inicial de 14 plazas en centros de referencia de Atención Primaria, con la previsión de desarrollar el proceso durante el próximo año. Sin embargo, todavía no se conoce cuántas de ellas se ubicarán en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Alfonso Alonso, podólogo ourensano y vocal de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, considera que la decisión supone “un hecho histórico” para una profesión que hasta ahora ha desarrollado su actividad exclusivamente en el ámbito privado. El anuncio llega, según explica, después de “ocho o diez años” de reuniones, reivindicaciones y contactos con la Consellería para defender su entrada en el sistema público.

Alonso considera que esta primera fase debe servir como punto de partida para una implantación más amplia en el futuro. La prestación anunciada se centrará principalmente en la atención a pacientes con diabetes. Esta enfermedad puede provocar pérdida de sensibilidad, problemas circulatorios y lesiones que pasan inicialmente inadvertidas. Una pequeña herida puede evolucionar hacia una úlcera y, en los casos más graves, acabar generando ingresos hospitalarios o amputaciones.

El podólogo sostiene que la llegada de estos profesionales permitirá reforzar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento temprano de estas complicaciones. “Se pueden evitar ingresos hospitalarios, úlceras y que esas úlceras deriven en amputaciones”, señala. Alonso recalca, no obstante, que la atención al pie diabético deberá desarrollarse de manera multidisciplinar, en coordinación con especialistas de Endocrinología, Cirugía Vascular, Enfermería y otros servicios sanitarios.

Este anuncio deja todavía numerosos interrogantes abiertos. Sanidade no ha detallado todavía la distribución territorial de las 14 plazas, por lo que se desconoce cuántos de estos profesionales trabajarán en el área sanitaria ourensana durante la primera fase. Tampoco se han definido los centros en los que prestarán servicio, las competencias exactas que asumirán ni la forma en la que los pacientes podrán acceder a la consulta.

Antes de que la medida sea efectiva, el Sergas deberá crear la categoría profesional, establecer las condiciones laborales y fijar el procedimiento para optar a las plazas. Todo ello deberá pasar por el correspondiente desarrollo normativo y por las mesas de negociación con los sindicatos. “Ahora hay muchas cosas por desarrollar para que llegue a ser efectivo”, reconoce Alonso.

El Colegio de Podólogos confía en que las primeras plazas sean únicamente el comienzo. Su aspiración es que las plazas crezcan progresivamente, que la atención se amplíe a otras patologías y que los podólogos puedan incorporarse también al ámbito hospitalario. Por ahora, la entrada en el Sergas abre una puerta largamente reclamada, aunque su alcance en Ourense continúa pendiente de las decisiones que adopte Sanidade.

Alrededor de 40.000 personas padecen diabetes

La nueva prestación se dirigirá inicialmente a los pacientes con diabetes que presentan riesgo de sufrir lesiones en los pies. La menor sensibilidad y las alteraciones de la circulación pueden dificultar la detección temprana de heridas y favorecer su empeoramiento. Sin una atención adecuada, estas lesiones pueden derivar en úlceras, infecciones y, en los casos más graves, amputaciones.

Según explicaba hace unos meses el endocrino del CHUO Cástor Gil, la diabetes afecta a entre el 12% y el 14% de la población gallega. Aplicada a la provincia, esta prevalencia situaría en torno a 40.000 el número de ourensanos afectados. A ellos podrían sumarse, además, otras 20.000 personas que padecen la enfermedad sin haber recibido todavía un diagnóstico.

El especialista también advertía de una presencia creciente de la diabetes entre personas jóvenes. La enfermedad no se limita, por tanto, a las edades más avanzadas, aunque el envejecimiento de la población ourensana incrementa la relevancia de sus posibles complicaciones. Muchas de ellas avanzan de manera silenciosa y pueden agravarse antes de que el paciente perciba síntomas claros.

La futura atención podológica pretende intervenir precisamente antes de que las lesiones requieran cuidados hospitalarios. La revisión periódica, la identificación de pacientes de riesgo y el tratamiento temprano pueden evitar que una herida aparentemente menor termine convirtiéndose en un problema grave. La entrada de estos profesionales en Atención Primaria busca reforzar así la prevención de complicaciones que pueden llegar a revestir gravedad.