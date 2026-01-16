Accidente múltiple en la AP-9: un vehículo en llamas obliga a cortar la carretera

El momento del accidente en la AP-9 en dirección a Santiago de Compostela.

Un accidente de tráfico en el kilómetro 32 de la autopista AP-9 obligó a que las autoridades cerraran al tráfico en dirección a Santiago de Compostela en torno a las 16:00 horas de este viernes. En el siniestro se vieron implicados dos vehículos que, de acuerdo con los reportes de Emergencias de Galicia, uno de ellos volcó y, como acto consecuente, ardió en llamas. Afortunadamente los pasajeros del automóvil pudieron salir, aunque se reporta que uno de ellos podría estar herido.

Con respecto al segundo vehículo implicado en el accidente de tráfico, dejó a sus pasajeros atrapados y hasta el momento los bomberos trabajan por sacarlos y ponerlos a salvo.

La obligatoriedad de cortar la autopista se debe a que las llamas del vehículo que volcó aún no se habían podido extinguir y suponía un riesgo para la circulación.

El siniestro se reportó en la parroquia de Vizoño, en Abegondo, a donde acudieron los Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Betanzos y la Guardia Civil de Tráfico.

Además de este accidente, en el sentido contrario, dirección A Coruña, se registró otro siniestro en el que se vio involucrada una furgoneta pero sin heridos en este caso.