Tres heridos en un accidente múltiple en la A-52 a su paso por Sandiás

Un accidente de tráfico ocurrido en torno a las 20:00 horas de este miércoles ha provocado importantes retenciones en la A-52, en el tramo que discurre por el concello de Sandiás. El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 200 de la A-52, cuando un vehículo se salió de la vía y colisionó contra el quitamiedos, quedando atravesado en la calzada.

Instantes después, un segundo turismo impactó contra el primer vehículo, complicando la situación y generando problemas en la circulación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como servicios de urgencias y mantenimiento de carreteras, que procedieron a señalizar la zona y a realizar las labores de limpieza.

Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron heridas leves y fueron trasladadas para ser examinadas. En el momento de la intervención, uno de los carriles permanecía cerrado al tráfico, a la espera de la retirada de los dos vehículos implicados y de la llegada de una ambulancia para trasladar al tercer herido.