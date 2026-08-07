Accidente múltiple en la AP-9: cinco coches implicados provocan retenciones a la salida de Vigo

El momento del atasco en la AP-9 por un accidente múltiple a la salida de Vigo.

Un accidente múltiple registrado en la tarde de este viernes en la AP-9 está provocando importantes retenciones a la salida de Vigo, en dirección a Pontevedra. En el siniestro, ocurrido en los túneles de A Madroa, se vieron implicados cinco turismos, aunque ninguno de los conductores resultó herido.

Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 15.35 horas en el punto kilométrico 154 de la AP-9, en sentido Pontevedra. A pesar de lo aparatoso del choque en cadena, no fue necesario atender a ningún herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de la autopista, que trabajaron para auxiliar a los conductores implicados, retirar los vehículos y restablecer la circulación.

El accidente ha provocado colas kilométricas y tráfico lento en uno de los principales accesos de salida de Vigo. A última hora de la tarde, la circulación seguía viéndose afectada mientras continuaban las labores para normalizar el tránsito.