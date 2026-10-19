Video | Un accidente múltiple con doce vehículos, dos de ellos ardiendo, provoca retenciones en la A-8 sentido Galicia

El carril derecho de la autovía A-8 en sentido Galicia, a la altura del kilómetro 384, ha quedado reabierto al tráfico a las 08:52 horas de este lunes tras el corte total provocado por un grave accidente múltiple en el viaducto de Somonte, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.

La Central Operativa de Tráfico (COTA) recibió el aviso del siniestro a las 07:42 horas. Hasta el lugar del impacto se desplazaron varias patrullas del Sector de Tráfico de Asturias, cuyos agentes constataron la colisión en cadena de doce vehículos, dos de los cuales estaban ardiendo sobre la calzada.

El accidente forzó en un primer momento el cierre completo de la vía en dirección a la comunidad gallega, lo que llegó a generar retenciones de hasta seis kilómetros. Tras la reapertura parcial de la plataforma por el carril derecho, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para retirar los turismos calcinados y restablecer por completo la fluidez del tráfico.