Aparatoso accidente: un coche vuelca tras salirse de la vía en Toén
SIN HERIDOS
Un vehículo sufre una salida de vía y vuelca en la carretera OU-0518 en As Airas (Toén) en un accidente que concluyó sin heridos.
Un vehículo sufrió una salida de vía por el margen derecho con posterior vuelco lateral en la carretera OU-0518, a su paso por el término municipal de Toén, a la altura del núcleo de As Airas. Pese a lo aparatoso del percance, la persona implicada no precisó asistencia sanitaria.
La movilización se produjo durante el turno de noche tras requerir la intervención el servicio de Protección Civil de Toén. Los equipos de emergencias procedieron a balizar el lugar y proteger a los implicados al tratarse de un tramo oscuro y con curvas sin visibilidad.
Una vez retirado el vehículo de la calzada, los efectivos realizaron labores de limpieza viaria a causa de un vertido de aceite y líquido refrigerante. Tras estos trabajos, la circulación quedó totalmente restablecida.
En el operativo participaron voluntarios de Protección Civil de Barbadás, con una bomba urbana ligera y un furgón, junto con agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
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