ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente obliga a cortar la A-6 en ambos sentidos en Baralla
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente registrado este viernes obligó a interrumpir el tráfico en la autovía A-6 a la altura de Baralla, afectando a los dos carriles en ambos sentidos.
El accidente tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche, en el punto kilométrico 463, en dirección a Lugo.
