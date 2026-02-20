Un accidente obliga a cortar la A-6 en ambos sentidos en Baralla

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Un accidente de tráfico obligó a cortar el tráfico en la A-6, a la altura de Baralla, en ambos sentidos

La A-6 a la altura de Baralla en estos momentos, tras el accidente
La A-6 a la altura de Baralla en estos momentos, tras el accidente | DGT

Un accidente registrado este viernes obligó a interrumpir el tráfico en la autovía A-6 a la altura de Baralla, afectando a los dos carriles en ambos sentidos.

El accidente tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche, en el punto kilométrico 463, en dirección a Lugo.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats