Un accidente entre tres coches en el Puente de Rande provoca colas kilométricas a la salida de Vigo
GRAN ATASCO
Colas kilométricas en la tarde de este jueves en la AP-9 a la salida de Vigo tras registrarse un accidente entre tres coches en pleno Puente de Rande
Colas kilométricas en la tarde de este jueves en la AP-9 a la salida de Vigo tras registrarse un accidente entre tres coches en pleno Puente de Rande. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue minutos antes de las 15.00 horas cuando un particular avisó de lo ocurrido, tratándose de un accidente sin heridos con tres vehículos implicados.
Sin embargo, los coches quedaron en pleno carril interior del Puente de Rande, en dirección Pontevedra, obstaculizando la circulación. Esto ha generado un gran atasco de varios kilómetros en la autopista.
A esta hora, los coches continúan en la zona y los servicios de emergencia han cortado un carril de Rande para solucionar la situación lo antes posible.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MEDIDAS PIONERAS GALLEGAS
Galicia dice “tolerancia cero” al bulling en las aulas con el recién estrenado Termómetro Acoso Escolar
OBRAS ENTRE SALVATERRA-AS NEVES
12 autobuses disponibles para cubrir el trayecto ferroviario Ourense-Vigo durante las obras del PLISAN
Lo último
ELEMENTOS TRADICIONAIS
Exposición | Unha exposición converte en arte os obxectos domésticos galegos