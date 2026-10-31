Un hombre 11 años de cárcel el acusado de matar a un hombre en Rábade

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo lunes una vista en la que está previsto formalizar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular, la defensa y el acusado por la muerte de un hombre de 39 años en Rábade. El pacto contempla una pena de 11 años de prisión para el procesado, que reconoce los hechos y acepta su responsabilidad por un delito de homicidio. Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2023. El acusado, nacido en Portugal en 1966, y la víctima se encontraron en el bar Morsa de Rábade, desde donde salieron juntos para comprar una botella de whisky en el establecimiento Mercacontrol.

En un momento no determinado de esa jornada, el acusado, que se encontraba bajo los efectos del alcohol golpeó repetidamente a la víctima con un hacha en la cabeza y otras partes del cuerpo. Las lesiones provocaron un traumatismo craneal de extrema gravedad que causó la muerte del hombre. Tras comprobar que la víctima había fallecido, el acusado ocultó el cuerpo en una alcantarilla. El cadáver fue localizado nueve días después. El procesado ingresó en prisión provisional el 11 de enero de 2024.

El escrito considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio. Por ello, las partes solicitan una condena de 11 años de prisión. En concepto de responsabilidad civil, el acuerdo establece una indemnización de 80.000 euros para la hija del fallecido, que tenía 14 años cuando murió su padre.

Además, el acusado deberá compensar con 4.695,11 euros a la madre adoptiva de la víctima, que asumió los gastos del entierro, y con otros 2.402,39 euros a su madre biológica, que sufragó distintos gastos funerarios.