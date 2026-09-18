El incendio de Quiroga queda estabilizado tras quemar 420 hectáreas

Los medios de extinción trabajan para controlar el incendio forestal de Quiroga, que ha afectado ya a 420 hectáreas.

El incendio forestal registrado en Quiroga (Lugo) ha quedado estabilizado a las 20:52 horas de este jueves, según ha informado la Consellería do Medio Rural. El fuego, que se inició el pasado martes en la parroquia de Pacios da Serra, ha afectado de forma provisional a una superficie de 420 hectáreas.

La evolución del incendio permitió avanzar durante la jornada hacia su estabilización, después de que los trabajos realizados durante la madrugada ya hubiesen frenado de forma notable su avance.

Los equipos seguirán trabajando sobre el terreno

Aunque el fuego ya está estabilizado, los equipos de extinción continuarán en las próximas horas en la zona afectada para evitar posibles reactivaciones. Las labores se centrarán especialmente en enfriar el terreno y controlar posibles puntos calientes.

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El incendio obligó este miércoles a activar la Situación 2, una medida preventiva adoptada por la proximidad de las llamas a varias aldeas. Esta situación operativa de emergencia ya ha sido desactivada.

Para combatir el fuego se han movilizado de forma acumulada 14 técnicos, 65 agentes, 79 brigadas, 53 motobombas, ocho palas, dos unidades técnicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.

Las previsiones meteorológicas para las próximas horas permiten afrontar los trabajos de extinción con cierto optimismo, aunque los efectivos permanecerán sobre el terreno para asegurar la evolución favorable del incendio.