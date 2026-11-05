Un acusado de agredir sexualmente a su nieta menor de edad en Carballo: "Está mal de la cabeza"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su nieta en el municipio coruñés de Carballo ha negado los hechos que se le imputan y ha asegurado que la presunta víctima, que tiene ahora 17 años, "está mal de la cabeza".

"Intentó suicidarse varias veces y me lo achacó a mí", ha aseverado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña. Sobre la menor, ha indicado que se encargaba, junto a su mujer y otros familiares, de su cuidado porque su hija -- que en la vista ha indicado que fue víctima de abusos por parte de su padre -- trabajaba muchas horas.

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"Mi nieta nunca intentó matarse", ha sentenciado el abuelo para cuestionar que fuesen verdad los intentos de suicidio relatados por la joven. Uno de ellos la llevó al hospital en 2025, con una carta manuscrita en la que denunciaba los presuntos abusos sexuales.

La menor, que ahora se encuentra en un centro de menores, ha asegurado que fue víctima de tocamientos desde los tres años y también de otros hechos, vinculados con supuesta agresión sexual, ya cuando era mayor, a partir de 11 años. "Son cosas díficiles de olvidar", ha sentenciado para no especificar en su relato cómo sucedían las cosas. Así, lo ha calificado de "muy desagradable".

La Fiscalía de A Coruña solicita 18 años y 9 meses de prisión para el hombre por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, en línea con la petición planteada por la acusación particular. La defensa solicita la libre absolución.