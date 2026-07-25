Adjudicadas en Galicia hasta 10.309 plazas docentes tras cubrir el 85% de las oposiciones de este verano

La Xunta ha adjudicado un total de 10.309 plazas docentes a través del concurso de adjudicación de destinos provisionales (CADP) y el concurso general de traslados (CGT) para el próximo curso 2026/27.

Tal y como ha detallado en nota de prensa, a través del concurso de adjudicación de destinos provisionales se han asignado 7.336 plazas docentes, 336 más que el año pasado. Entre estas plazas se incluyen las correspondientes a quienes han superado las oposiciones celebradas este verano y pasan a ser funcionarios en prácticas.

Así, una vez finalizadas las diferentes pruebas, en las que se inscribieron alrededor de 16.000 aspirantes, se cubrió el 85 % de las plazas convocadas por el turno libre.

En lo que respecta al concurso general de traslados, este año la Xunta ha adjudicado destino definitivo a 2.973 docentes, lo que, para la administración autonómica, supone una "apuesta por la estabilidad" del cuerpo docente, creando plantillas "más estables" en los centros y permitiendo realizar planificaciones pedagógicas a medio y largo plazo para ofrecer una "mejor atención" al alumnado.

A mayores de esta dotación de personal, el refuerzo de la plantilla docente aumentará entre septiembre y octubre con la adjudicación de más plazas vinculadas al Plan MEGA de mejora educativa de Galicia y al plan PROA+.