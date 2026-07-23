Caamaño presenta el plan para las plazas de difícil cobertura del calor en el CHUO

El concurso para cubrir las 25 plazas vacantes de las Urgencias del CHUO da un nuevo paso. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mantuvo ayer una reunión de trabajo con los profesionales del servicio para avanzarles que el Sergas convocará próximamente el proceso extraordinario de méritos con el que pretende estabilizar la plantilla del complejo hospitalario ourensano.

En el encuentro, Caamañp aseguró que la convocatoria permitirá cubrir de forma estable las vacantes mediante el procedimiento excepcional habilitado tras declarar estos puestos de difícil cobertura. “Esta convocatoria permitirá responder coa maior celeridade á necesidade de persoal que ten actualmente este servizo”, trasladó Gómez Caamaño a los profesionales. Además, el tiempo trabajado en las Urgencias del CHUO computará además el triple en futuros procesos selectivos y concursos de traslados.

Mientras se resuelve el concurso, las necesidades asistenciales continúan cubriéndose mediante contratos de interinidad por acumulación de tareas y un programa especial con médicos desplazados desde otras áreas sanitarias.

El conselleiro agradeció el esfuerzo de la plantilla ourensana y de los profesionales llegados desde otros hospitales, quienes, según afirmó, “co seu esforzo e compromiso, están a manter a calidade asistencial” del servicio. La reunión llega después de la entrada en vigor de la reforma legal que permitirá convocar el concurso antes de que finalice el año.