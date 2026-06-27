Los agentes sociales se ponen al día con la gestión de bajas en Galicia

El secretario xeral técnico de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Joaquín Macho, presidió esta semana la quinta reunión técnica del grupo de trabajo de “Mellora do benestar laboral e redución do impacto do absentismo en Galicia”, que forma parte de la Mesa del Diálogo Social. En ella también participaron representantes de la Consellería de Sanidade -entre ellos la secretaria general técnica, Natalia Lobato- que expusieron las medidas ya puestas en marcha y otras que se prevén adoptar en el futuro y que se incorporarán al plan integral de mejora del bienestar laboral y de reducción del impacto del absentismo.

En este sentido, los representantes de la Consellería de Sanidade pusieron de relieve que las medidas adoptadas en el ámbito sanitario tienen como finalidad apoyar a los profesionales que gestionan y controlan los procesos de incapacidad temporal -principalmente los médicos de primaria y el personal inspector- y alcanzar una pronta atención y recuperación de las personas trabajadoras.

Una de ellas es la emisión de partes de baja por parte de los servicios de admisión de los hospitales, para el caso de los pacientes ingresados y con una cirugía programada. Además, recuerdan, recientemente se reforzó la inspección médica del sistema de salud de Galicia, incorporando 18 nuevos profesionales.

También se modificó el procedimiento de autorización de pruebas y tratamientos por parte de las mutuas, con la finalidad de que no tengan que tramitar una solicitud individual por cada actuación, sino que una sola habilite todas las pruebas y tratamientos precisos, siempre con la autorización del paciente, lo que supone una importante medida de desburocratización. Junto a lo anterior, está previsto que Sanidade cuente con unidades especializadas para los procesos de mayor incidencia, que son los de patologías músculo-esqueléticas y psiquiatría menor, representando el 61% del total de los procesos activos.

Rueda se reúne con el sector maderero El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reafirmó su “compromiso” con el sector de la madera y puso en valor las ayudas promovidas por su Ejecutivo para restaurar infraestructuras de la Red Natura 2000. Tal y como trasladó el Gobierno gallego, Rueda mantuvo esta semana una reunión con la directiva de Fearmaga, la Federación empresarial de aserraderos y rematantes de madera de Galicia. En ella, el mandatario autonómico subrayó las actuaciones llevadas a cabo en estos años, como las ayudas para financiar la restauración de las infraestructuras de la Red Natura 2000 o la inversión de 13 millones de euros en cuatro anos a través de la Axencia Galega de Infraestruturas para el diseño de proyectos y la ejecución de obras de conservación de puentes y obras de paso de la Red Autonómica de Carreteras.