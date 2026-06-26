Las empresas ourensanas buscan mitigar el aumento de bajas por depresión

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) analizó ayer el impacto de la salud mental en el trabajo durante la celebración del segundo Observatorio sobre Capital Humano. En la jornada se constató que los trastornos psicológicos constituyen ya la segunda causa de incapacidad temporal en España, con una incidencia especialmente alta entre los trabajadores más jóvenes en los últimos años.

En la apertura, el presidente de la patronal, David Martínez, señaló que el bienestar emocional condiciona el rendimiento y que existen señales previas de alerta. Asimismo, la directora territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Marta Vázquez, detalló las medidas concretas de la Xunta dentro del Diálogo Social para reducir el absentismo laboral.

En el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales, firmas especializadas como Affor Health y Vitaly expusieron herramientas aplicables al tejido empresarial, como el Programa de Acompañamiento Emocional (PAE) y el Canal Alerta, un buzón anónimo de 24 horas para canalizar incidencias y evaluar riesgos de manera externa.

Finalmente, directivos de Dest People e Hifas da Terra defendieron la transición desde modelos de gestión de recursos humanos basados en intuiciones hacia sistemas estratégicos apoyados en datos objetivos sobre clima organizativo. El encuentro concluyó que la medición continua del compromiso influye directamente en la competitividad empresarial a largo plazo.