El alcalde socialista de Ames pide la dimisión de Óscar Puente
"DAR EJEMPLO"
El alcalde socialista de Ames, Blas García, exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren de Urda para "asumir responsabilidades" y "dar ejemplo" ante las víctimas
El alcalde socialista del municipio coruñés de Ames, Blas García, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que asuma responsabilidades y presente su dimisión tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).
En un mensaje difundido en sus redes sociales, García ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que "no es asumible para España sufrir dos accidentes en un mismo año".
"Dos tragedias ferroviarias, 115 personas fallecidas, por el momento, y cientos de víctimas reclaman algo más que palabras", ha señalado el regidor, quien ha defendido que "no se trata" de buscar "un cabeza de turco ni de alimentar la confrontación política", sino de "asumir responsabilidades".
Asimismo, ha apuntado que Puente es el máximo responsable político de las infraestructuras ferroviarias del Estado y ha considerado que, "por ética, coherencia y respeto a las víctimas", debería "dar un paso al lado y presentar su dimisión".
"La responsabilidad política no devuelve vidas, pero sí fortalece la confianza en las instituciones y, sobre todo, le da paz a una sociedad polarizada y dividida", ha remarcado García, concluyendo que "es el momento de dar ejemplo".
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