Alerta en Galicia por el repunte de las estafas del "tocomocho"

Una de las estafas más conocidas, como es el "tocomocho", está registrando un repunte en Galicia, alerta la Policía Nacional. Los estafadores buscan víctimas, generalmente personas de la tercera edad, para pedirles ayuda para cobrar un supuesto premio de un billete de lotería premiado.

Los estafadores siempre actúan en pareja, en una dinámica en la que uno finge tener el billete premiado y el otro un simula ser un transeúnte que corrobora el premio e incluso quiere ayudar a cobrar.

El poseedor del premio alude a condiciones como estar sin papeles o tener familiares enfermos para pedir la ayuda. El objetivo de los estafadores es convencer a la víctima de cobrar el billete falso a cambio de entregar joyas o dinero al estafador. Una vez cometido el cambio, la víctima pierde el dinero.

Desde la Policía Nacional afirman que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de esta estafa en diversas ciudades de Galicia.

Cómo evitar caer en la trampa

Para evitar estas estafas la policía comparte una serie de consejos: