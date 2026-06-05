Alerta en Galicia por el repunte de las estafas del "tocomocho"

BILLETE DE LOTERÍA

En las últimas semanas se ha registrado en Galicia un incremento en las víctimas de la estafa del "tocomocho". Desde la Policía Nacional se advierte que las víctimas son en su mayoría personas de la tercera edad

La Región
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Publicado: 05 jun 2026 - 16:59 Actualizado: 05 jun 2026 - 17:22
Billete de la Lotería Nacional
Billete de la Lotería Nacional | Europa Press

Una de las estafas más conocidas, como es el "tocomocho", está registrando un repunte en Galicia, alerta la Policía Nacional. Los estafadores buscan víctimas, generalmente personas de la tercera edad, para pedirles ayuda para cobrar un supuesto premio de un billete de lotería premiado.

Los estafadores siempre actúan en pareja, en una dinámica en la que uno finge tener el billete premiado y el otro un simula ser un transeúnte que corrobora el premio e incluso quiere ayudar a cobrar.

El poseedor del premio alude a condiciones como estar sin papeles o tener familiares enfermos para pedir la ayuda. El objetivo de los estafadores es convencer a la víctima de cobrar el billete falso a cambio de entregar joyas o dinero al estafador. Una vez cometido el cambio, la víctima pierde el dinero.

Desde la Policía Nacional afirman que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de esta estafa en diversas ciudades de Galicia.

Cómo evitar caer en la trampa

Para evitar estas estafas la policía comparte una serie de consejos:

  • Desconfía de quien te regala un premio de lotería o dinero. Es muy difícil que alguien rechace un premio económico de un sorteo y decide cederlo y más en la calle sin ninguna razón.
  • No acudir al banco con desconocidos. Los estafadores suelen mostrar amabilidad, simpatía y comprensión para que la víctima confíe en ellos para acompañarla al banco o hogar para obtener dinero o joyas por las que intercambiar.
  • Mantener la calma. Uno de sus métodos para lograr el objetivo es meter presión a la víctima para realizar de manera veloz el cambio provocando que no piense con claridad y ser más fácil de engañar.

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