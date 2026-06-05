¿Estafa tras hurtar un móvil en Ourense o un despilfarro voluntario?: “En el mundo de la droga se vive al momento”

Más de 2.500 euros entre transferencias y bizums que volaron y dos versiones distintas sobre quién dio la orden de enviarlo y a dónde fue parte del dinero: ¿A comprar un coche o a pagar una mujer de compañía y droga? El dueño de la cuenta aseguró el jueves en el Penal 1 que el 9 de diciembre un hombre lo abordó en una zona cercana a la calle Doctor Fleming y le quitó el móvil. “Me intimidó con un objeto punzante”, señaló. Además, indicó que también lo presionó para que le diese la contraseña.

Cuando logró que le dejasen otro teléfono para llamar, avisó al banco para cancelar la tarjeta, pero, según explicó, no le anularon el bizum, lo que habría permitido al que se llevó su móvil hacer envíos de dinero por un total de 2.513 euros. La víctima señaló que tardó tres días en denunciar porque tenía miedo al ladrón, al que identificó ante la Policía Nacional y lo confirmó ayer en el Penal 1 como Santiago M.P., a quien dijo conocer solo de aquel día.

Sin embargo, el acusado dio una versión totalmente distinta. Su relato contradijo la versión del denunciante de que solo se conocían del hurto, ya que contó que estuvo en su casa cenando macarrones e incluso proporcionó la dirección y distribución del inmueble. Negó que él hurtase el móvil: “´Él me dio el teléfono, se quedó con el mío y yo con el suyo”. No se lo pudo devolver, ya que, según dijo, se lo robaron mientras estaba durmiendo.

“Él iba regalando el dinero”

También reiteró que quien hizo los bizums fue el propio denunciante con el fin de comprar droga en Covadonga, ya que insistía en que tenía ganas de consumir, y que incluso invitó a otros toxicómanos que se encontraban allí. “Lógicamente, cuando una persona paga droga en un piso de este tipo en el que la gente no tiene dinero se le acumulan los amigos. (…) Iba regalando el dinero, sin duda”, aseguró.

Santiago M.P. sí que admitió que realizó una transferencia -figura una en la causa de 1.550 euros con el concepto “ayuda boda”- para ir a “un piso de chicas” que vio en una página web, donde pagó un importe alto por todo el día, aunque lo hizo con consentimiento del denunciante. “Insistió mucho en que lo aceptara”, afirmó.

A la pregunta del fiscal de si se había aprovechado de la situación en la que estaba la víctima, Santiago M.P. fue tajante: “Señor fiscal, en el mundo de la droga se vive el momento”.

En el juicio también fue relevante la declaración de un hombre que dijo que el acusado le compró en diciembre de 2022 un coche por valor de 1.800 euros. Realizó el pago mediante dos movimientos distintos, primero una transferencia de 1.550 euros realizada a las ocho y media de la mañana y luego un bizum de 250 euros. “Primero vio el coche, le gustó e hicimos un contrato de compraventa”, aseguró el testigo.

Petición del fiscal

El fiscal interesó que el acusado sea condenado a un año y medio de prisión por un delito de estafa y a pagar una multa de 600 euros por uno leve de hurto. En su derecho a la última palabra, Santiago M.P. insistió en su inocencia: “Me pude haber conformado (con una condena) y porque no me hubiera afectado en nada, pero no puedo aceptar algo que no he hecho”, aseguró.