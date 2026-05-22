Alerta por presencia de Salmonella en este complemento alimenticio distribuido en Galicia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha dado la voz de alarma al ampliar una alerta por la presencia de Salmonella spp. en diversos productos de moringa ecológica procedentes de Alemania. Esta retirada masiva, que ya afecta a Galicia y otras comunidades, incluye marcas muy conocidas en herboristerías y tiendas especializadas como Bibonatur, Planeta Huerto o El Granero. Las autoridades piden a los consumidores que revisen sus despensas y, ante la duda, no consuman el producto, ya que la bacteria puede causar cuadros graves de diarrea y fiebre.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta situación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y ha activado todos los protocolos para retirar los productos del mercado de forma inmediata. Entre los artículos afectados en este mayo de 2026 se encuentra la moringa en polvo de Bibonatur en formato de 200 gramos y la de la marca Joylife, ambas pertenecientes al lote 1224. Esta misma numeración de lote afecta también a las cápsulas de Joylife y a las de Solnatural. Por su parte, la marca Dreamfoods tiene bajo sospecha sus cápsulas de Moringa Bio y su versión en hojas de polvo, concretamente los lotes CPS1224-59 y S1224-61, con fechas de consumo preferente que llegan hasta diciembre de 2027.

La lista de productos bajo sospecha continúa con el sello Planeta Huerto, cuyas cápsulas de Moringa bio del lote CPS1224-59 deben ser devueltas. También se han visto implicadas las bolsas de moringa ecológica de The Saffron Company JJ y la de Frisafran, ambas del lote E25095, así como la Moringa organic de Drasanvi perteneciente al lote C12105. Finalmente, la alerta alcanza a la marca El Granero y su versión integral, afectando a los lotes 10C4 y MO260635. En Galicia, la Consellería de Sanidade ya trabaja en coordinación con los inspectores para verificar que estos artículos desaparezcan de las estanterías de los comercios gallegos y herboristerías.

Ante este escenario, Sanidad recomienda encarecidamente abstenerse de consumir estos productos si ya se tienen en casa. La salmonelosis puede manifestarse a través de síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. Si alguien en la comunidad ha ingerido alguno de estos lotes y presenta este malestar, debe acudir cuanto antes a un centro de salud. Parece que, esta vez, lo de "comer verde" ha traído un invitado inesperado que es mejor mantener bien lejos de nuestra cocina; a veces el exceso de "superalimento" se nos vuelve en contra de la forma más inoportuna.