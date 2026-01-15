Ascienden a 68 los afectados por un brote de salmonela en el IES Elviña de A Coruña

Suben a 68 las personas afectadas del IES Plurilingüe de Elviña, en A Coruña, que presentan síntomas de gastroenteritis, incluidos vómitos, diarrea y fiebre, en lo que las autoridades sanitarias gallegas apuntan como un posible brote de salmonela.

El caso fue comunicado a la Consellería de Sanidade el pasado lunes sobre las 14:00 horas, y las primeras investigaciones señalan que los síntomas se originaron tras el consumo de tortilla de patatas en la cantina del centro durante los días 8 y 9 de enero. El instituto no dispone de comedor escolar, por lo que los alumnos acceden a la cafetería únicamente durante el recreo.

Hasta el momento, seis estudiantes han dado positivo en salmonela, uno de los cuales se encuentra ingresado en un centro hospitalario. Los demás afectados presentan cuadros leves y han sido atendidos en distintos puntos de atención continuada de la ciudad, tanto de manera presencial como telefónica.

La cafetería del instituto permanece cerrada mientras se realiza la investigación, aunque la Consellería asegura que las condiciones higiénicas del local eran “buenas”. La dirección del centro, junto con los servicios de epidemiología, están recopilando información de todos los alumnos afectados para trazabilidad y seguimiento del brote.

La AMPA Enxebre confirmó varios casos de salmonelosis entre el alumnado y señaló que se están siguiendo todas las indicaciones de Sanidade, pidiendo respeto para las familias y deseando una pronta recuperación a los afectados.

Cómo se debe preparar la tortilla según la nueva normativa

La normativa española, aprobada en diciembre del 2022, permite que los restaurantes elaboren tortillas y otros productos con huevo poco cuajado siempre que se cumplan ciertas condiciones de temperatura y tiempo. Por ejemplo, el huevo debe cocinarse a 63 °C durante 20 segundos en el centro del producto y consumirse de inmediato.

Para preparaciones que no reciben este tratamiento térmico, la norma exige usar ovoproductos pasteurizados procedentes de establecimientos autorizados. Además, los alimentos deben conservarse a menos de 8 °C si no se consumen de inmediato y registrarse la fecha y hora de elaboración, garantizando así la seguridad alimentaria y minimizando el riesgo de salmonela u otras infecciones gastrointestinales.

Las autoridades recuerdan la importancia de la temperatura y el tiempo de cocción en la preparación de tortillas y alimentos con huevo, especialmente cuando se sirven a menores, para prevenir la transmisión de salmonela y otras infecciones gastrointestinales.

