Alerta en sectores clave de la economía gallega a causa de la guerra

La directora xeral del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, conoció “de primera mano” el efecto de la guerra de Irán en sectores como el textil, la alimentación, el metal y el granito gallegos. Ayer reunió a la mesa de apoyo logístico, a la que además se unieron el clúster de la logística y el de la automoción, ante la “complicada” situación geopolítica. Toca dijo que se trataba de conocer “de cerca” los distintos riesgos que afectan a los sectores afectados porque “de esa manera” es posible “conjuntamente valorar un poco lo que se puede hacer”.

En ese escenario de “escucha”, la responsable del Igape constató que la “parte más inmediata” es el incremento de costes energéticos y de transporte y recordó que en la actualidad son unas 200 las empresas gallegas con relación estable con Oriente Medio, donde el organismo que dirige tiene una “antena”. “El “desconcierto y la incertidumbre son lo peor que puede haber para los mercados”, lamentó Covadonga Toca.

Metal: dependencia de materias primas

Desde la asociación del metal gallego Asime, su responsable Jennifer González explicó que en los últimos cinco o siete años muchas empresas del sector han incrementado su presencia en Emiratos Árabes y en otros mercados de la zona. Actualmente existen más de 30 empresas gallegas implantadas allí y entre 80 y 100 compañías mantienen relaciones de importación con ese mercado. El principal impacto se percibe en el incremento del coste energético y en la importación de materias primas como acero y aluminio, esenciales para sectores como el naval, aeronáutico o el de defensa.

Logística: efectos en las rutas internacionales

El portavoz del clúster de la logística, Iago Domínguez, considera que el impacto no se limitará al comercio directo con Oriente Medio, sino a los efectos indirectos en el tráfico global. Según explicó, los problemas han aparecido por fases: primero en los flujos de petróleo y derivados, después en el tráfico aéreo con Asia, debido a escalas en la región, y ahora en el encarecimiento de combustibles y de los fletes marítimos. El aumento del precio del transporte por contenedor acaba repercutiendo en todos los sectores productivos, alertan desde el sector. Ante esta situación, las empresas ya exploran rutas alternativas, aunque suelen implicar mayores costes o tiempos de tránsito más largos, advirtió Iago Domínguez.

Textil: preocupación por la cadena de suministro

El representante del clúster textil Cointega, Alberto Rocha, advirtió de que el conflicto afecta al sector en tres frentes principales. En Galicia hay más de 20 empresas afectadas directamente y más de 50 de forma directa o indirecta por su relación comercial con la región. Uno de los puntos clave es Turquía, un país fundamental para la importación de productos y materias textiles. A ello se suma el incremento general de costes y la ralentización de una logística que tradicionalmente ha sido muy eficiente. El sector reclama seguimiento diario de la situación y la posibilidad de apoyos financieros o liquidez para evitar que una crisis puntual dañe el tejido industrial.

Alimentario: impacto en exportaciones y suministros

El presidente del clúster alimentario Clusaga, Juan José de la Cerda, centró su preocupación en las exportaciones de productos del mar hacia Oriente Medio, un mercado que ofrecía perspectivas positivas para más de 50 empresas.

Granito: riesgo para grandes proyectos en Oriente Medio

Desde el clúster del granito, José Ángel Lorenzo indicó que alrededor de 50 empresas gallegas tienen intereses en Oriente Medio y unas 20 están afectadas directamente. La zona es estratégica por su posición entre Occidente y Asia y por los grandes proyectos urbanísticos en marcha, entre ellos destacan la ampliación del aeropuerto de Dubái y el megaproyecto Neom en Arabia Saudí.

La Xunta exige medidas al gobierno

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclamó ayer una reunión “urgente” con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar con las comunidades autónomas el impacto económico que está teniendo el conflicto en Oriente Medio y para poner en común “problemáticas y posibles apoyos” a las empresas exportadoras.

“Creemos que el ministro debería estar ya convocando a las comunidades autónomas para conocer de primera mano cómo están los sectores en cada territorio y, también, para proponer las primeras medidas”, manifestó. Y señaló que aunque es pronto para saber a medio plazo cuáles pueden ser las consecuencias, la principal preocupación está en la subida de los precios de los carburantes. A partir de ahora, avanzó, la Xunta va a hacer una toma de datos durante 15 días y va a monitorizar la situación de los distintos sectores.