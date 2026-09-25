Alfonso Rueda anima a “vivir el mejor momento de Galicia” en la presentación del Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso este viernes en valor que Galicia afronta el Xacobeo 2027 en su mejor momento y animó a visitarla durante el próximo Año Santo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso este viernes en valor que Galicia afronta el Xacobeo 2027 en su mejor momento y animó a visitarla durante el próximo Año Santo.

Así lo señaló durante la presentación en Madrid, en la Casa de las Alhajas, en la Plaza de San Martín, de la campaña institucional que promocionará el evento. En el acto estuvo también acompañado por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico destacó varios de los atractivos de Galicia como los paisajes, el patrimonio cultural, el Camino de Santiago, la hospitalidad de la población o la gastronomía.

Además, destacó los buenos datos turísticos que está registrando la comunidad. Así, apuntó que en lo que va de año recogieron a Compostela más de 467.000 peregrinos, un 7% más que en el ejercicio anterior. Con todo, según las estimaciones allegadas por los sensores situados en el Camino, apuntan que la afluencia sería mucho mayor, de unos 730.000 caminantes, ya que no todos los que hacen la ruta recogen la acreditación al finalizarla.

Rueda también recordó el trabajo que está haciendo de cara a prepararse para el Año Santo, para lo cual quedan menos de 100 días. En concreto, recordó que se está diseñando una programación musical y cultural “de primer nivel”, además de los trabajos para acondicionar los Caminos y todo su contorno. El objetivo es que el Xacobeo sirva como un escaparate de la Galicia Calidade y para consolidar a la comunidad como un destino de primer nivel.

La campaña

La campaña presentada une los conceptos de Xacobeo y Galicia Calidade, y sitúa en el eje central el concepto del “mejor momento”, en referencia a la situación actual de la comunidad autónoma, a que el próximo año será una ocasión única para visitar el territorio y apelando al propio público para que vivan sus mejores experiencias en Galicia. La banda sonora del anuncio es la canción “El tiempo que paso contigo”, interpretada por el gallego Iñigo Quintero junto al dúo Besmaya. La campaña se difundirá en televisión, radios, periódicos, medios digitales y soportes exteriores.

El acto de presentación en Madrid se completó con la celebración en la Puerta del Sol de dos conciertos de Iñigo Quintero y Baiuca, “artistas que son ejemplo del talento gallego contemporáneo”, informó la Xunta.

Rueda recordó que la apuesta por recuperar el Camino arrancó en 1993, “cuando muy poca gente creía en ello”, y que ahora la tradición vive “un momento dulce”: entre 3.000 y 3.500 peregrinos recogen a diario la credencial en Galicia, según los datos que manejó el propio presidente. La cifra encaja con el buen momento del sector: Galicia superó los 8,5 millones de viajeros alojados el año pasado y entregó más de 530.000 compostelas, y más de la mitad de quienes llegan a Santiago ya son peregrinos extranjeros.

La promoción se intensifica mientras se cierran patrocinios

Septiembre está siendo un mes de gran intensidad promocional para el Xacobeo 2027. El eje central fue la cuenta atrás: el martes 22 la Xunta, con Alfonso Rueda a la cabeza, activó en la Oficina de Acollida ao Peregrino de Santiago un cronómetro que marca los días restantes hasta el 1 de enero de 2027, coincidiendo con la cifra simbólica de 100 jornadas.

En el acto, el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román, acompañó al presidente gallego en la activación del dispositivo, y se destacó que el Año Santo tendrá su momento central el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, además de que el número de peregrinos que recogieron la compostela en lo que va de año ya supera los 454.000.

El propio comisario recordó en el acto que la Xunta lleva meses trabajando para completar el Plan Director de Patrocinios, al que se presentaron más de 750 proyectos para el período 2026-2027 y 2028, de los cuales ya se habían aprobado 128 la semana pasada. Entre los acuerdos firmados destacan el de Hijos de Rivera y Vegalsa-Eroski, que se comprometió a aportar un millón de euros repartidos en tres años.

Paralelamente sigue en marcha el programa “O Teu Xacobeo”, con medio centenar de iniciativas ciudadanas y empresariales ya en marcha. El programa abre su segunda convocatoria en octubre, dirigida a proyectos que se desarrollarán a lo largo de 2027 (un plan bianual de 3 millones). Además, hasta el 11 de octubre continúa el ciclo musical Son & Mar A Coruña, dentro de los Conciertos del Xacobeo, en el puerto coruñés.