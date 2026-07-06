Vídeo | Alfonso Rueda comparece tras el primer Consello de la Xunta de julio
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Aquí puedes conocer los principales acuerdos anunciados por el Consello de la Xunta de Galicia
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 6 de julio, para dar cuenta de los principales acuerdos aprobados en el Consello de la Xunta. A través de esta señal, puedes seguir la intervención del presidente autonómico y la posterior rueda de prensa ante los medios de comunicación.
La intervención llega después del anuncio del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, de que la Xunta pedirá al Gobierno en la reunión de este lunes que la regla de gasto "esté a la altura" para atender "debidamente" los servicios públicos autonómicos.
Estos son los principales acuerdos aprobados:
- La autorización por 48 millones la compra de medicamentos de última generación para cáncer de mama y ovario
- Aprobación de una nueva orden de ayudas para crear 10 casas do maior
- Aprobados 56 proyectos impulsados por ciudadanía y pymes como antesala a la celebración del Xacobeo
- Aprobado el proyecto de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital en Galicia
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