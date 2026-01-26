Alfonso Rueda pide "moitísima prudencia" ante la alerta roja por lluvias: "É a primeira vez en máis de 20 anos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita la sede de la Axencia Galega de Emerxencias-112 Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a mantener “moitísima prudencia” ante la previsión de fuertes lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra, donde se ha activado la alerta roja. Rueda visitó la sede de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) para supervisar el dispositivo de emergencia ante estas condiciones meteorológicas extremas: "É a primeira vez en máis de 20 anos que se produce unha alerta vermella por choivas".

Se ha enviado un mensaje ES-Alert a los usuarios de 16 municipios afectados y se han suspendido clases y transporte escolar. El presidente gallego recomendó evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de cauces de ríos y, si fuera necesario, buscar pisos elevados como medida de seguridad.

Asimismo, destacó que los efectivos de emergencia están preparados y cuentan con refuerzos y medios necesarios para afrontar el episodio.