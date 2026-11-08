Alfonso Rueda presenta en San Clodio la estrategia Galicia Industria 360: "Non podemos limitarnos a ofrecer parcelas"

El presidente de la Junta de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la última jornada de retiro en el Monasterio de San Clodio, a 8 de noviembre de 2026, en Leiro, Ourense.

El Ejecutivo gallego ha concluido su retiro de trabajo en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro, con la presentación de un nuevo programa industrial mediante el cual la Administración autonómica ofrecerá a las empresas parcelas dotadas con naves modulares preinstaladas, al tiempo que promoverá la construcción de vivienda en los municipios con suelo empresarial para facilitar la residencia de los trabajadores que se incorporen a esos proyectos.

"Non podemos limitarnos a ofrecer parcelas", subrayó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, incidiendo en que "as empresas necesitan naves, e as persoas que se van a instalar alí, vivendas preto do seu posto de traballo". La iniciativa arrancará de manera inmediata con cuatro proyectos piloto —uno por provincia— cuyas ubicaciones definitivas se darán a conocer a lo largo de las próximas semanas. Según detalló Rueda, la medida se articulará de forma coordinada con el Plan de Chan Empresarial para "captar investimentos e garantir o futuro industrial de Galicia".

El titular del Gobierno autonómico destacó además que este tercer retiro institucional ha servido para "coller folgos de cara ó último tercio de lexislatura", con la vista puesta de forma estratégica en el Xacobeo 2027, hito en el que "se vai a comprobar o concepto de Galicia Calidade". En este sentido, Rueda reclamó a los doce miembros de su gabinete mantener una "visión integral" en la gestión diaria: "Non podemos traballar coma compartimentos estancos, todo ten que ser coordinado".

Tras la comparecencia ante los medios de comunicación para desgranar las conclusiones de las jornadas, los integrantes del Consello de la Xunta pusieron el broche final a su estancia en la comarca de O Ribeiro con una visita a la iglesia del Mosteiro de San Clodio.