Galería | Rueda reúne a su nuevo Gobierno en el monasterio de San Clodio en Leiro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, congrega a sus doce conselleiros en San Clodio, Leiro, para coordinar la acción de gobierno y estrenar la nueva foto del gabinete autonómico

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabeza este fin de semana en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro, el tercer retiro de trabajo de su mandato junto a los doce conselleiros del Ejecutivo gallego.

La cita en el corazón de O Ribeiro sirve para estrenar la reciente remodelación del Gobierno, marcada por la salida de Fabiola García, el traslado de Ángeles Vázquez a Política Social e Igualdade y la incorporación de Nicolás Vázquez como nuevo titular de Medio Ambiente.

Durante la jornada del sábado, los responsables de cada departamento presentan sus proyectos estratégicos y protagonizan la tradicional fotografía de familia. El cónclave, que rescata la fórmula implantada por Manuel Fraga, concluirá este domingo con la comparecencia de Rueda para desgranar las conclusiones de estas dos jornadas de coordinación interna.