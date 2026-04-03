Alta probabilidad de ver auroras boreales en Galicia

El pasado viernes 20 de marzo de 2026, los cielos de Galicia pudieron ofrecer un espectáculo poco habitual: auroras boreales visibles a latitudes bajas gracias a una intensa actividad solar. Este fenómeno se debe al equinoccio de primavera, por lo que la próxima fecha en las que se podrán observar en Galicia será en el de otoño, el 23 de spetimebre de este año.

Los expertos indican que el mejor momento para la observación es entre las 23,00 y las 02,00 horas, cuando el cielo está más oscuro y permite apreciar los colores y movimientos característicos de este fenómeno.

Dónde observarlas

Para disfrutar de las auroras boreales, se recomienda dirigirse a puntos altos del norte de Galicia, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, donde las luces urbanas no interfieran con el espectáculo.

Los aficionados a la astronomía y los curiosos que aprovechen la oportunidad podrán presenciar un fenómeno natural extraordinario que, normalmente, solo se ve en latitudes más cercanas al círculo polar Ártico.